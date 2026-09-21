La emergencia por el incendio forestal en Villa de Leyva llevó a la Alcaldía municipal a declarar la calamidad pública y adoptar nuevas medidas para enfrentar la situación.

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La decisión quedó establecida en el Decreto 106 del domingo 20 de septiembre de 2026, luego de una recomendación unánime del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD).

De acuerdo con el comunicado oficial, la declaratoria busca fortalecer la respuesta institucional y disponer de las herramientas necesarias para atender la emergencia.

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Entre las primeras medidas está la suspensión de las clases en todas las instituciones educativas del municipio durante el lunes 21 de septiembre.

También fueron suspendidas las actividades turísticas y recreativas, incluidas cabalgatas, recorridos en cuatrimotos y actividades similares.

Estas son las nuevas restricciones

La Alcaldía informó además que el Coliseo Municipal será habilitado como punto alterno de atención hospitalaria, como parte de las medidas adoptadas ante la emergencia.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad para no acercarse a las líneas de fuego. El ingreso a esas zonas quedó restringido exclusivamente al personal autorizado y a los organismos de emergencia, bajo coordinación directa del Puesto de Mando Unificado (PMU).

En un segundo comunicado, la Alcaldía anunció nuevas medidas de seguridad mediante el Decreto 107 del 20 de septiembre.

Entre ellas está una ley seca y toque de queda para menores de edad, desde las 9:00 de la noche del domingo 20 de septiembre hasta el martes 22 de septiembre.

También se suspendieron actividades turísticas como paseos, cabalgatas, chivas y recorridos en cuatrimotos.

Otra de las disposiciones está relacionada con el tránsito. La Alcaldía pidió no estacionar vehículos que interrumpan el paso, con el objetivo de mantener las vías despejadas para facilitar el desplazamiento de los organismos de socorro.

Las medidas se adoptan mientras continúan las labores para atender el incendio que afecta al municipio.

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