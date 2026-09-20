En medio de la fuerte discusión entre el Gobierno y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los recursos que tendrá la entidad, el presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa un dato que llamó especialmente la atención: el salario que recibe actualmente el presidente de ese tribunal.

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En su respuesta al magistrado Alejandro Ramelli, De la Espriella aseguró que quien actualmente preside la JEP recibe más de 55 millones de pesos mensuales.

El mandatario utilizó esa cifra dentro de sus cuestionamientos a los recursos que maneja la jurisdicción y a los gastos asociados con su funcionamiento.

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Según escribió De la Espriella, Ramelli pasó de recibir un salario aproximado de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones de pesos mensuales en la actualidad, después de asumir la presidencia de la JEP.

De la Espriella también habló de los ingresos acumulados de Ramelli

El presidente no se limitó a mencionar el salario mensual del magistrado.

En su publicación, aseguró que Ramelli ha recibido alrededor de 4.500 millones de pesos desde que es magistrado de la JEP, cifra que presentó como parte de sus cuestionamientos al gasto de la jurisdicción.

De la Espriella hizo esas cuentas al responder a las declaraciones de Ramelli, quien había advertido sobre una posible afectación al funcionamiento y la independencia de la JEP debido a las discusiones presupuestales que se adelantan en el Congreso.

Para el mandatario, la independencia judicial no significa que los gastos de una institución pública queden por fuera del control y la rendición de cuentas.

“Eso no convierte en intocable cada cifra adicional que se solicita”, sostuvo.

El Gobierno respalda una propuesta para reducir en 100.000 millones de pesos los recursos solicitados por la JEP para 2027 y destinar ese dinero a la Rama Judicial ordinaria.

¿Por qué De la Espriella cuestionó el salario?

El dato sobre el sueldo de Ramelli fue utilizado por De la Espriella para reforzar su argumento de que la JEP debe explicar cómo utiliza los recursos públicos que recibe.

El presidente aseguró que desde 2018 la jurisdicción ha recibido más de 3 billones de pesos del erario y cuestionó que solicite más recursos mientras el país enfrenta restricciones fiscales.

“¿Qué se ha hecho con los recursos ya recibidos?”, preguntó.

De la Espriella también afirmó que solamente durante 2026 la nómina de la JEP fue estimada en 404.477 millones de pesos.

Con esos datos, el mandatario defendió la necesidad de revisar el presupuesto de la jurisdicción y sostuvo que una reducción de recursos no constituye una amenaza contra los magistrados.

La controversia se originó después de que Ramelli enviara una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para advertir sobre lo que considera una posible afectación de la independencia y el funcionamiento de la JEP.

De la Espriella rechazó esa interpretación y aseguró que discutir el presupuesto hace parte de las funciones constitucionales del Gobierno y el Congreso.

Así, el salario del presidente de la JEP terminó convertido en uno de los elementos utilizados por el mandatario para defender su posición frente al presupuesto de esa jurisdicción.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.