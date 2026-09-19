Por: EL PILON SA

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Energua anunció que el próximo lunes 21 de septiembre llevará a cabo una serie de trabajos programados para el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, lo que ocasionará interrupciones temporales en el servicio de energía en distintos sectores de Valledupar y en áreas urbanas y rurales del municipio de San Ángel, Magdalena. De acuerdo con la información oficial de la empresa, las actividades están claramente calendarizadas y cada circuito tendrá su propio horario de intervención, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a las franjas horarias asignadas a su sector.

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En Valledupar, una de las zonas que experimentará suspensión del servicio es el barrio Novalito. Allí, según informó Energua, las tareas de mantenimiento se efectuarán en el circuito denominado Cañahuate 2, desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. La interrupción cubrirá áreas específicas, como la carrera 8 entre calles 7 bis y 8, y el tramo de la calle 7b comprendido entre las carreras 9 y 8. Por otro lado, el circuito Valledupar 3, que corresponde a un área de la zona urbana de la capital del Cesar, también será intervenido. En ese caso, la suspensión del servicio se hará entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., afectando puntualmente la carrera 15 entre las calles 20 y 20B, en el barrio La Granja.

En cuanto al departamento de Magdalena, Energua informó que intervendrá el circuito San Ángel. Las labores de mantenimiento en este sector se prolongarán desde las 7:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. y tendrán impacto tanto en la zona urbana como rural de San Ángel. Asimismo, se verán afectados los usuarios del corregimiento Casa de Tabla, en la zona rural de Ariguaní, específicamente en los sectores de La Alejandría y Las Marías.

La empresa recalcó la importancia de que los usuarios ubicados en los sectores involucrados tomen en cuenta los horarios divulgados para organizar sus actividades personales, laborales o comerciales durante las horas en que no habrá servicio eléctrico. Energua resaltó, a través de su comunicado, que estas intervenciones son parte de su agenda de mantenimientos y modernización de la red eléctrica. Además, enfatizó que los cortes están sujetos al avance de las labores técnicas, por lo que podrían reanudarse antes del tiempo previsto si las condiciones lo permiten.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios de los cortes de energía programados por Energua en Valledupar y San Ángel?

Los cortes de energía anunciados por Energua se realizarán el lunes 21 de septiembre, en horarios distintos según el circuito: en el barrio Novalito de Valledupar, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.; en el barrio La Granja, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.; y en San Ángel y sectores rurales de Magdalena, de 7:15 a. m. a 5:00 p. m.

¿Qué recomendaciones hizo Energua ante los trabajos de mantenimiento eléctrico?

Energua recomendó a los usuarios de los sectores afectados planificar sus actividades teniendo en cuenta los horarios establecidos para los cortes, especialmente a quienes dependen del servicio de energía para fines comerciales, laborales o del hogar, con el fin de minimizar los inconvenientes durante las labores de mantenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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