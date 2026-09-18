Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Juzgado Primero Administrativo de Valledupar tomó una decisión relevante el pasado 18 de septiembre al abrir un incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Miguel Orozco Durán, contra quien se adelanta un proceso derivado de una acción de cumplimiento. Esta diligencia jurídica fue solicitada por Jorge Leonardo Rivera Méndez ante lo que considera incumplimiento de una orden judicial por parte del Municipio de Valledupar. De acuerdo con el despacho judicial, presidido por el juez Jaime Alfonso Castro Martínez, la respuesta emitida por la administración municipal no resultó suficiente y no proporciona evidencia clara y contundente de que se haya acatado, de forma plena, la orden impartida previamente por el juzgado.

Sigue a PULZO en Discover

Ante esta situación, el juzgado decidió iniciar el trámite incidental de desacato y señaló al alcalde Orozco Durán como el responsable directo del posible incumplimiento en el proceso identificado con el radicado 20001-33-33-001-2026-00099-00. La decisión establece un plazo inaplazable de tres días para que el mandatario ejerza su derecho de defensa y, especialmente, demuestre que ha cumplido cabalmente la sentencia de acción de cumplimiento proferida el 19 de mayo de 2026. El despacho fue claro al indicar: “córresele traslado al doctor Ernesto Miguel Orozco Durán para que en el término improrrogable de tres (3) días ejerza su derecho de defensa, pero de manera especial y preferente cumpla en su integridad el fallo de Acción de Cumplimiento”.

El contexto detrás de este proceso involucra, según lo señalado, reclamaciones de inspectores de Policía de Valledupar relacionadas con la aplicación de la Ley 2492 de 2025 y la adecuación de sus condiciones laborales. Este personal ha manifestado que el Municipio no ha ajustado los estándares de empleo de acuerdo con lo exigido por la nueva legislación, pese a contar algunos de ellos con estudios profesionales y de posgrado. Indican, además, carencias en oficinas, medios de transporte y garantías mínimas para atender a la comunidad de los corregimientos, lo que ha motivado la acción judicial.

Como parte de las actuaciones, el despacho le solicitó al alcalde presentar la resolución correspondiente a la planta de personal de la Alcaldía, especificando los grados y documentos que sustenten su elección y posesión. El juzgado también ordenó informar a la Procuraduría General de la Nación, entidad encargada de ejercer control disciplinario, para que proceda conforme a sus competencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué abrieron incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Orozco Durán en Valledupar?

De acuerdo con el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, se abrió un incidente de desacato contra el alcalde Ernesto Orozco Durán porque la administración municipal no entregó una respuesta satisfactoria ni evidencia suficiente sobre el cumplimiento total de una orden judicial relacionada con la acción de cumplimiento presentada respecto a los derechos laborales de inspectores de Policía, en el marco de la Ley 2492 de 2025.

¿Qué reclaman los inspectores de Policía de Valledupar sobre sus condiciones laborales?

Los inspectores de Policía de Valledupar afirman que el Municipio no ha ajustado sus condiciones laborales conforme a lo dispuesto en la Ley 2492 de 2025, a pesar de tener formación profesional y estudios de posgrado. Solicitan además oficinas apropiadas, transporte y garantías adecuadas para atender a la población de los corregimientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.