Por: EL PILON SA

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Alonso Pío Fernández Angarita, abogado oriundo de Valledupar y nacido el 4 de mayo de 1969, se perfila como el próximo superintendente delegado de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con la información publicada el 17 de septiembre de 2026. La dependencia a la que aspira Fernández concentra sus labores en la investigación administrativa de posibles casos de captación ilegal de recursos por parte del público, además de supervisar asuntos financieros especiales e intervenir judicialmente cuando se presentan irregularidades en estos temas. Así, esta delegatura cumple un rol clave en la protección del orden financiero y la transparencia de las actividades societarias en Colombia, según información de la Superintendencia de Sociedades.

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La estructura interna de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales incluye dos direcciones relevantes: la Dirección de Intervención Judicial y la Dirección de Investigaciones Administrativas por Captación y de Supervisión de Asuntos Financieros Especiales. Ambas áreas tienen el encargo de fijar políticas y lineamientos sobre la captación ilegal de dineros, impartir directrices para acciones jurisdiccionales, así como supervisar y dirigir competencias administrativas necesarias para garantizar un escrutinio efectivo en los procesos financieros bajo estudio. Además, la Dirección de Intervención Judicial actúa como juez en procesos de intervención motivados por captación ilegal, gestionando trámites que incluyen la toma de posesión y la liquidación judicial de las empresas o entidades implicadas.

La hoja de vida de Alonso Pío Fernández revela una trayectoria sólida. Es abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda, con maestrías en Derecho Administrativo y en Gestión y Evaluación Ambiental, sumando especializaciones en Derecho de Sociedades, Gestión Pública, Gerencia del Medio Ambiente y Prevención de Desastres. De acuerdo con datos suministrados en el artículo, ha trabajado en instituciones como la Superintendencia de Industria y Comercio, la entonces Superintendencia de Valores, el Ministerio de Agricultura, Corpoica y Ferrovías. Entre 2003 y 2008 fue asesor del despacho del ministro del Interior y Justicia; y, brevemente en 2008, asumió como gobernador encargado de Córdoba.

Fernández también ha sido procurador judicial ambiental y agrario, magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y desde diciembre de 2018 ejerció cargos en la Procuraduría General de la Nación. Entre enero de 2020 y enero de 2025 fue procurador primero delegado, con funciones de intervención ante la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). Durante su trabajo en la justicia transicional, participó en diligencias como la realizada en Estados Unidos en abril de 2024 para escuchar a Darío Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’. Fernández, por otra parte, figura como aspirante admitido en el proceso de elección de contralor general de la República para el periodo 2026-2030, aunque esta admisión no equivale a ser seleccionado para el puesto.

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¿Cuáles son las principales funciones de la Delegatura de Intervención y Asuntos Financieros Especiales en la Superintendencia de Sociedades?

De acuerdo con la información, la delegatura se encarga de la dirección de intervenciones judiciales y administrativas en casos de captación ilegal de recursos del público, así como de la supervisión de asuntos financieros especiales. Sus tareas incluyen fijar políticas y lineamientos, impartir directrices y coordinar procesos relacionados con la toma de posesión y liquidación judicial, bajo el marco normativo que rige a la Superintendencia de Sociedades.

¿Quién es Alonso Pío Fernández Angarita y cuál ha sido su trayectoria en entidades públicas?

Fernández es abogado especialista en derecho administrativo, gestión pública y temas ambientales. Ha desempeñado cargos en la Superintendencia de Industria y Comercio, la entonces Superintendencia de Valores, el Ministerio de Agricultura, Corpoica y Ferrovías. Fue asesor en el Ministerio del Interior y Justicia, gobernador encargado de Córdoba, procurador judicial ambiental y agrario, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y procurador delegado ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

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