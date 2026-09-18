Por: El Espectador

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló una determinación judicial previa que ordenaba al Banco BBVA abrir una cuenta bancaria a nombre de Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", con el fin de que este pudiera recibir su pensión por vejez. Marín Buitrago, señalado como el "zar del contrabando", accedió al derecho de pensión en 2024, pero su situación legal ha impedido el efectivo cobro de las mesadas correspondientes.

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El proceso inició por una tutela interpuesta por el propio Marín Buitrago, quien exigía que el banco facilitara la apertura de la cuenta mientras él permanecía privado de la libertad en el extranjero. En primera instancia, un juzgado determinó que la negativa de la entidad financiera vulneraba derechos fundamentales, especialmente al argumentar la exigencia de presencia física y basar la denegación en antecedentes penales. El banco BBVA fue entonces obligado, por esa decisión inicial, a abrir la cuenta aunque tenía reservas justificadas.

Sin embargo, al continuar el litigio, Marín Buitrago alegó que, aunque la cuenta se había ordenado abrir, él no podía acceder al dinero ya que su detención en Portugal le impedía comparecer ante una sucursal en Colombia. El expediente judicial indica: "Las mesadas causadas entre mayo de 2025 y marzo de 2026 fueron reintegradas por falta de cobro, debido a que actualmente se encuentra privado de la libertad en Portugal y no puede comparecer personalmente a una entidad bancaria en Colombia".

La negativa inicial del banco se fundamentaba en "riesgos legales, reputacionales, crediticios y de conocimiento del cliente", así como en la obligación de realizar una validación presencial de la identidad del beneficiario. Esta postura buscaba proteger a la entidad ante posibles riesgos asociados con la vinculación de personas con antecedentes penales y alertas internacionales.

Finalmente, al llegar el caso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la segunda instancia respaldó la autonomía contractual de la entidad financiera, destacando la obligación legal de prevenir el lavado de activos y otros delitos financieros. La conclusión fue que el banco sí estaba justificado al negar la apertura de la cuenta bajo estas circunstancias. Por el momento, "Papá Pitufo" debe seguir sin poder acceder a las mesadas reconocidas a su favor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Tribunal Administrativo de Cundinamarca permitió que el banco negara la apertura de la cuenta a 'Papá Pitufo'?

El Tribunal concluyó que el banco actuó conforme a la ley al priorizar su autonomía contractual y su deber de gestionar riesgos asociados con lavado de activos, lo cual es obligatorio para las entidades financieras. Esto se determinó relevante dada la alerta internacional y la necesidad de verificar la identidad del cliente de manera presencial, requisitos que no se cumplían en el caso de Marín Buitrago.

¿Qué riesgos argumentó el banco para no abrir la cuenta bancaria a Diego Marín Buitrago?

De acuerdo con el expediente citado en la decisión judicial, el Banco BBVA fundamentó su negativa en riesgos legales, reputacionales, crediticios y de conocimiento del cliente, así como en la imposibilidad de realizar una validación presencial de identidad, factores que considera esenciales para prevenir delitos financieros.

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