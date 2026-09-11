Por: El Espectador

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La reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente los convenios de pasaportes entre el gobierno colombiano y la Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal ha aumentado la incertidumbre en torno a la prestación de este servicio fundamental. Según informó El Espectador, tanto la Cancillería como la Imprenta Nacional debieron adaptarse rápidamente al fallo que detuvo un proceso clave para millones de ciudadanos, mientras buscan fórmulas que garanticen la expedición ininterrumpida de los documentos.

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La situación quedó evidenciada en una serie de comunicaciones entre la Imprenta Nacional y los proveedores portugueses. De acuerdo con los correos revelados por El Espectador, la entidad colombiana ordenó suspender el envío de miles de libretas para acatar el fallo. Sin embargo, desde la Casa da Moeda informaron que ya se había preparado un lote superior a 190.000 libretas para septiembre, e incluso advirtieron que los documentos ya iban en vuelos programados para los días 8 y 9 del mes. Ante el cruce de mensajes, la Imprenta Nacional manifestó que, si Portugal continuaba con el envío, lo hacía bajo su propia responsabilidad y Colombia no asumiría ningún costo adicional como fletes, almacenamiento o nacionalización.

La medida judicial no solo provocó confusión logística, sino también jurídica, al exigir la suspensión de los convenios, pero pedir a la vez que se garantice sin interrupción el servicio de pasaportes. Por eso, la Cancillería, encabezada por el canciller Omar Bula, pidió claridad al tribunal para poder cumplir la orden sin incurrir en desacato. Resaltaron además que, ante la suspensión, cualquier alternativa para continuar con la expedición requeriría al menos tres meses en trámites administrativos, contractuales y presupuestales.

Pese a la crisis, la Cancillería aseguró contar actualmente con 410.000 pasaportes en stock y la llegada próxima de otros 190.000, aunque estos últimos quedaron en vilo tras la suspensión. El canciller Bula y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reiteraron que los ciudadanos no deben precipitarse a los puntos de expedición, pues el servicio continuará. Sin embargo, insistieron en la necesidad de que el tribunal precise cómo puede la entidad avanzar en la personalización del inventario existente sin apartarse de la legalidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la suspensión provisional de los convenios de pasaportes entre Colombia y Portugal a los ciudadanos?

La suspensión ha creado incertidumbre sobre la disponibilidad y entrega de pasaportes, dado que bloquea temporalmente el acuerdo con el proveedor portugués, genera dudas logísticas y legales y podría demorar la expedición, a pesar de que la Cancillería asegura un inventario suficiente por el momento.

¿Qué pasos debe seguir la Cancillería para cumplir el fallo judicial sobre los pasaportes en Colombia?

Según la información de El Espectador, la Cancillería debe acatar la suspensión de los convenios, clarificar con el tribunal cómo usar el inventario disponible sin incurrir en desacato y gestionar en un plazo aproximado de tres meses los trámites para un esquema alternativo o para la personalización de las libretas ya recibidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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