En medio de los movimientos de la política en Colombia, salen a flote detalles de una de las figuras más controversiales del anterior gobierno luego de la decisión judicial en su contra.

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Alfredo Saade, quien ejerció como jefe de gabinete durante la presidencia de Gustavo Petro, emitió duras declaraciones sobre Juliana Guerrero, condenada recientemente por falsificación de títulos en la Fundación San José para acceder a un viceministerio.

A través de su cuenta oficial de X (antes conocido como Twitter), el pastor evangélico sorprendió al revelar comportamientos que presenció directamente por parte de la joven durante el mandato anterior en dos oportunidades específicas.

En la misma publicación, Saade sostuvo enfáticamente que la acusada nunca representó a las comunidades universitarias y la calificó como una “corrupta vulgar que pisoteaba porque le dieron poder”.

Por esa razón, le exigió públicamente aclarar ante el país quién facilitó su ingreso a la Universidad San José y revelar los montos económicos presuntamente desviados a través de contratación estatal.

El exfuncionario fue categórico al señalar que los actos delictivos no pueden recibir beneficios punitivos por parte del sistema judicial, cuestionando abiertamente el fallo emitido a favor de la mujer.

“Esos acuerdos perversos avalados por jueces en su mayoría cooptados por congresistas, tienen que acabarse”, apuntó.

Asimismo, cuestionó si la Procuraduría jamás preguntó por los contratos y cuál fue el motivo exacto para omitir las indagaciones correspondientes sobre aquellos convenios públicos.

Adicionalmente, aclaró que jamás mantuvo vínculos personales ni de amistad con Guerrero, indicando que la conoció en la Casa de Nariño y posteriormente en las instalaciones de Benedetti.

En ambas ocasiones, según sus palabras, presenció comportamientos inapropiados donde la joven se expresaba “gritando vulgaridades de un calibre muy callejero” ante funcionarios del gobierno.

Tales incidentes motivaron a Saade a restringir de forma definitiva el acceso de la mujer a la sede presidencial para evitar que “siguiera ultrajando a todo el que se encontraba en el camino”.

“Jamás volvió a entrar mientras estuve allí; algunos medios de comunicación le llamaron ‘guerra’, yo le llamo decencia, protección de un proyecto político”, aseguró.

Finalmente, el exjefe gubernamental concluyó su pronunciamiento exigiendo transformaciones éticas profundas en las instituciones estatales mediante preguntas directas sobre los respaldos políticos que rodean el polémico caso.

“Colombia tiene que cambiar. ¿Quién protege a Juliana? ¿Por qué?”, cerró.

Las declaraciones reactivaron el debate sobre los controles de idoneidad en las entidades públicas colombianas.

¿Qué pasó con Juliana Guerrero?

Juliana Guerrero enfrentó un proceso penal de alto impacto luego de verse involucrada en un escándalo de corrupción por adulteración de documentos académicos en Colombia.

La joven pretendía asumir el cargo de viceministra en el gobierno nacional, pero investigaciones judiciales confirmaron irregularidades graves en su acreditación educativa profesional.

La justicia colombiana comprobó la falsificación de títulos otorgados supuestamente por la Fundación San José para certificar una formación universitaria que no poseía.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Guerrero aceptó cargos y recibió una condena judicial por los delitos cometidos.

El caso desató fuertes cuestionamientos públicos sobre la falta de rigor en la verificación de perfiles dentro de la administración pública del país.

Diversos exfuncionarios del gobierno reaccionaron con dureza, señalando actos de prepotencia, abuso de poder e irregularidades contractuales cometidas por la acusada.

Asimismo, entes de control iniciaron indagaciones para determinar si existió desvío de recursos públicos mediante convenios firmados bajo su influencia.

El fallo judicial determinó responsabilidades penales y reabrió la discusión sobre los beneficios concedidos por los jueces a implicados en corrupción administrativa.

El evento derivó en restricciones de acceso a sedes gubernamentales y en el retiro definitivo de la acusada de cualquier aspiración dentro del sector público.

Este caso sentó un precedente sobre la exigencia de transparencia e idoneidad profesional en el nombramiento de altos cargos del Estado colombiano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.