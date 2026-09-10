Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella acaba de completar su primer mes en el poder, tras su posesión el 7 de agosto. En apenas 33 días, su gestión ha empezado a marcar un pulso entre favorabilidad y rechazo, según una encuesta reciente adelantada por AtlasIntel. Esta medición, realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre una muestra de 1.904 personas adultas en el país, sitúa la imagen positiva de De la Espriella en un 54 %, el porcentaje más alto entre los principales líderes políticos consultados. Según los datos recopilados por la firma de origen brasileño, la valoración positiva del mandatario contrasta con una percepción negativa que también es considerable: 44 % de los encuestados manifestaron una opinión desfavorable sobre su gestión, lo que evidencia una polarización significativa en este inicio de administración.

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El primer mes de gobierno ha estado especialmente marcado por el terremoto ocurrido el 10 de agosto en San José de Palmar, Chocó, un suceso que puso a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias y la promesa de descentralización impulsada desde la campaña de De la Espriella, que titula su proyecto nacional como "patria milagro". De acuerdo con la encuesta de AtlasIntel, la atención brindada a esta crisis y el enfoque descentralizador han sido bien recibidos por la ciudadanía consultada.

En materia de seguridad, el gobierno ha mostrado resultados con numerosas bajas a grupos delincuenciales y un giro contundente en la política de paz; De la Espriella puso fin a la propuesta de ‘paz total’ del ejecutivo anterior y firmó la extradición de 70 criminales a destinos principales como Estados Unidos, transformando el enfoque en la lucha contra el crimen.

El vicepresidente José Manuel Restrepo ocupa el segundo lugar de imagen favorable, apenas un punto por debajo del presidente, con 53 %. Restrepo se ha encargado de la agenda internacional, la atención a las zonas afectadas por el terremoto y será clave en la economía internacionalizada, la energía y la modernización estatal. Junto a él, su esposa Tatiana Céspedes ha desplegado acciones humanitarias en los territorios más impactados.

En la oposición, Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, ambos con 42 % de imagen favorable, destacan como las voces principales del Pacto Histórico. Daniel Briceño, en el Congreso, lidera entre los congresistas con un 40 % de imagen favorable y solo 25 % de imagen desfavorable, lo que lo sitúa con el mejor diferencial positivo. Otros políticos como Iván Duque, Sergio Fajardo y Álvaro Uribe superan la barrera del 30 %, mostrando el panorama de preferencias actual, según AtlasIntel.

¿Cómo fue realizada la encuesta de AtlasIntel sobre la imagen de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con la información disponible, la encuesta fue elaborada por la firma AtlasIntel utilizando la metodología Random Digital Recruitment (reclutamiento digital aleatorio Atlas RDR). El estudio abarcó a 1.904 adultos en el país, con una participación de 51,5 % mujeres y 48,5 % hombres, entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, y consultó la percepción ciudadana sobre principales figuras políticas.

¿Cuál es el significado de 'patria milagro' en el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella?

El término 'patria milagro', mencionado en el contexto del primer mes de gobernanza de De la Espriella, hace referencia al lema y al espíritu que caracteriza su programa presidencial. Este concepto enmarca las propuestas y decisiones tomadas desde su campaña, orientadas a la descentralización del Estado y la resolución de crisis como el terremoto en Chocó, según información recogida por AtlasIntel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.