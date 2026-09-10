Juliana Guerrero rompió su silencio tras aceptar cargos por las irregularidades relacionadas con la obtención de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.
En una carta publicada en redes sociales, la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro reconoció su responsabilidad, expresó arrepentimiento y aseguró que no busca justificarse ni presentarse como víctima.
Juliana Guerrero le envía carta al país. Que opinan? pic.twitter.com/FEaWOF325J
— Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) September 10, 2026Lee También
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Guerrero afirmó que guardó silencio durante el proceso por respeto a la justicia y pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraban un referente y a integrantes de la Universidad San José.
También reconoció que, aunque no tuvo intención de perjudicar al Estado, eso no elimina su responsabilidad.
En su mensaje, agradeció a quienes la han apoyado y defendió la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Además, dirigió un mensaje a los jóvenes colombianos, a quienes invitó a asumir las consecuencias de sus errores.
El pronunciamiento ocurrió después de que compareciera ante un juez de Bogotá y la Fiscalía formalizara un preacuerdo con su defensa. Guerrero aceptó cargos relacionados con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía, presentó dos diplomas irregulares para aspirar a un cargo público, pese a no haber cumplido los requisitos académicos.
El acuerdo contempla hasta tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.
Polémicas y logros de Petro
En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.
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