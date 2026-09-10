Juliana Guerrero rompió su silencio tras aceptar cargos por las irregularidades relacionadas con la obtención de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

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En una carta publicada en redes sociales, la exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro reconoció su responsabilidad, expresó arrepentimiento y aseguró que no busca justificarse ni presentarse como víctima.

Guerrero afirmó que guardó silencio durante el proceso por respeto a la justicia y pidió perdón al país, a su familia, a quienes confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraban un referente y a integrantes de la Universidad San José.

También reconoció que, aunque no tuvo intención de perjudicar al Estado, eso no elimina su responsabilidad.

En su mensaje, agradeció a quienes la han apoyado y defendió la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Además, dirigió un mensaje a los jóvenes colombianos, a quienes invitó a asumir las consecuencias de sus errores.

El pronunciamiento ocurrió después de que compareciera ante un juez de Bogotá y la Fiscalía formalizara un preacuerdo con su defensa. Guerrero aceptó cargos relacionados con fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Según la Fiscalía, presentó dos diplomas irregulares para aspirar a un cargo público, pese a no haber cumplido los requisitos académicos.

El acuerdo contempla hasta tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.

Polémicas y logros de Petro

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