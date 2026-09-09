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La Alcaldía de Cali ha dado un paso significativo en la recuperación de viviendas tras el reciente sismo que afectó a varias zonas rurales del municipio, centrándose en esta ocasión en el corregimiento de La Buitrera. Según la información proporcionada por la entidad local, se entregaron kits de materiales de construcción a 16 familias que sufrieron daños en sus hogares, como parte de una estrategia de apoyo directo a los damnificados.

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Estos kits permitirán que las familias puedan iniciar trabajos de reparación y, en algunos casos, reconstrucción de sus viviendas, contando además con acompañamiento técnico especializado. Dicho apoyo técnico es fundamental para que los trabajos que se lleven a cabo en cada hogar cumplan con las condiciones mínimas de seguridad, lo que evidencia una respuesta no solo inmediata sino también pensada a mediano plazo. La estrategia contempla extender esta ayuda a otras zonas rurales de Cali que también resultaron afectadas por el movimiento telúrico, buscando que la recuperación sea integral y equitativa en todos los corregimientos impactados.

De acuerdo con el Registro Único de Familias Afectadas (RUFE), en La Buitrera se identificaron 364 personas distribuidas en 173 hogares, con un total de 383 bienes inspeccionados tras el sismo. De esos bienes, 164 presentaron averías, 131 fueron calificados como no habitables y 20 sufrieron destrucción total. Estas cifras reflejan la magnitud de los daños sufridos por la comunidad y la necesidad de una intervención continua para restablecer la calidad de vida de los habitantes.

En el contexto general de la emergencia, las autoridades reportan que en 15 corregimientos de Cali hay 2.945 personas afectadas, agrupadas en 1.222 hogares. Los Andes lidera la lista de mayor número de damnificados, mientras que sectores como Montebello, Felidia, La Buitrera y La Paz concentran la mayoría de los casos donde la pérdida de vivienda fue total. El alcalde Alejandro Eder reiteró el compromiso de mantener el acompañamiento hasta que todas las comunidades afectadas reciban la atención necesaria, insistiendo en que la meta es lograr la recuperación completa del municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias de La Buitrera recibieron kits de materiales tras el sismo?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Cali, fueron 16 las familias damnificadas en el corregimiento de La Buitrera que recibieron los kits de materiales de construcción. Esta ayuda busca apoyar la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas, priorizando los casos con mayores daños.

¿Qué es el Registro Único de Familias Afectadas (RUFE) y cuál es su función tras el terremoto en Cali?

El Registro Único de Familias Afectadas (RUFE) es un censo en el que se identifican las personas y hogares afectados por emergencias como el sismo ocurrido en Cali. Según datos citados, RUFE permitió contabilizar los hogares y bienes afectados en La Buitrera y otros corregimientos, facilitando así la distribución focalizada de ayudas y el seguimiento de la recuperación en las comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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