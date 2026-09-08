Tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto, el gobierno de Abelardo De La Espriella puso sobre la mesa una ambiciosa estrategia para evitar que la emergencia quede en pañitos de agua tibia. Desde Quibdó, se presentó oficialmente el denominado ‘Plan Marshall para el Chocó’, una hoja de ruta que promete sacudir los rezagos históricos del departamento con una inyección de dos billones de pesos por parte del empresariado.

Sigue a PULZO en Discover

Para coordinar esta apuesta que mezcla recursos públicos y privados en infraestructura, energía y empleo, fue designado José Leonidas Tobón como gerente especial. Dentro del plan, el Ejecutivo destacó cinco megaproyectos clave que definirán el futuro de la región:

Vías y conectividad: Es el frente más avanzado, con una bolsa de un billón de pesos —financiada a partes iguales entre obras por impuestos e inversión privada— que contempla cinco corredores viales, incluyendo la conexión Quibdó-San Juan y mejoras en el aeropuerto de Bahía Solano.

Conexión interoceánica: La iniciativa más ambiciosa contempla retomar estudios de viabilidad para un canal o un corredor férreo que una el Urabá antioqueño con el Pacífico, aunque todavía carece de cronograma y financiación definitiva.

Régimen minero especial: Se busca modificar la actividad minera tradicional para ofrecer mayor seguridad jurídica, formalización a los mineros y retener mayor riqueza en el territorio.

Incentivos tributarios: Se proyecta un régimen de estabilidad fiscal para atraer la llegada de empresas privadas y dinamizar el empleo formal.

El Malecón de Quibdó: Una intervención urbana sobre el río Atrato enfocada en el turismo y el comercio, cuya financiación ya cuenta con el visto bueno del sector privado.

Si bien el paquete genera altas expectativas, el verdadero reto será pasar de los anuncios a los hechos. Mientras obras como las vías y el malecón tienen rutas claras, propuestas como el canal interoceánico y los incentivos tributarios siguen en fases preliminares de estudio. La reconstrucción apenas comienza y exigirá rigor para entregar resultados medibles.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.