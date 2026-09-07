El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que su Gobierno puso en marcha el llamado “Plan Marshall” para el Chocó, con el propósito de convertir la reconstrucción tras el terremoto en una oportunidad para impulsar el desarrollo de largo plazo del departamento.

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“Vengan más, inviertan, sean padrinos del Chocó. Les vamos a dar toda la producción. Produzcan y ganen dinero aquí. El plan necesita más que voluntad política, requiere de instrumentos que ya se están poniendo en marcha.”

El mandatario planteó que la estrategia no debe limitarse a atender la emergencia, sino generar condiciones para atraer inversión, mejorar la educación, fortalecer los servicios públicos y crear oportunidades para los habitantes.

De la Espriella insistió en que no quiere “100 pequeñas iniciativas dispersas”, sino una estrategia concentrada, con prioridades claras, recursos garantizados y seguimiento directo del Gobierno.

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En ese sentido, hizo un llamado al sector privado para que participe activamente en la transformación económica del territorio. “Vengan más, inviertan, sean padrinos del Chocó”, pidió el mandatario, al señalar que las empresas tendrán oportunidades para producir y generar ganancias en el departamento.

Según el presidente, el desarrollo del Chocó requiere mucho más que voluntad política y necesita instrumentos concretos para materializar las inversiones y los proyectos. También sostuvo que la reconstrucción debe hacerse de manera conjunta entre Gobierno, empresarios y comunidades, con el objetivo de superar décadas de abandono y generar más inversión, empleo y mejores condiciones de vida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.