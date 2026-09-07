En su primer mes de gobierno, Abelardo de la Espriella deja un balance marcado por una política de mano dura contra las estructuras criminales, una mayor presencia territorial y decisiones rápidas frente a situaciones de emergencia, aunque también por varios episodios de confrontación y cuestionamientos en el manejo político e internacional.

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Entre los aspectos positivos, los panelistas de Blu Radio destacan la ofensiva contra los grupos armados y el crimen organizado, uno de los principales compromisos de campaña.

En esta línea, Semana resalta que durante los primeros 30 días se registraron 14.914 capturas, más de 49 toneladas de droga incautadas y 1.485 armas decomisadas. El golpe contra alias ‘Bendito Menor’ aparece como uno de los principales resultados de seguridad del arranque presidencial.

También se valora la cercanía del mandatario con alcaldes y gobernadores, así como sus recorridos por los territorios.

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La reacción ante el terremoto que afectó varias regiones del país es otro de los puntos favorables señalados, al igual que la intención de ordenar las cuentas públicas y transparentar la situación fiscal y presupuestal que recibió el nuevo gobierno.

En el ámbito internacional, se destaca el fortalecimiento de la relación con Estados Unidos y el giro de la política exterior frente a Israel, aunque este último punto también genera controversia.

Entre los aspectos negativos, los panelistas de Blu Radio señalan la confrontación constante con algunos personajes públicos y el reciente enfrentamiento con el gobernador de Nariño.

También cuestionan lo que consideran una excesiva cercanía o subordinación a Estados Unidos y decisiones que podrían poner por delante intereses de otros países.

Otro episodio polémico fue la idea inicial de gobernar desde Barranquilla y no desde Bogotá, propuesta que finalmente tuvo que reversar.

Finalmente, generó críticas la exposición pública de los cuerpos de delincuentes abatidos, especialmente la presentación de los cadáveres de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, considerada por algunos como una forma innecesaria de exhibir los resultados de seguridad.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.