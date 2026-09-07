Todo está listo para que la diplomacia bilateral dé un giro clave. La Cancillería colombiana confirmó los detalles de la hoja de ruta para la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, a territorio nacional, en una visita oficial programada para este martes 8 de septiembre.

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El epicentro del encuentro será Barranquilla, ciudad que funciona como la sede presidencial alterna del Gobierno. Hasta allí se desplazará el alto funcionario estadounidense, donde será recibido por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el canciller Omar Bula Escobar, en una cumbre de alto nivel enfocada en consolidar las relaciones bilaterales y el crecimiento de toda la región. Este movimiento demuestra el protagonismo que ha tomado la capital atlanticense para recibir eventos diplomáticos de peso mundial.

Según el comunicado oficial emitido por la Cancillería, la apretada agenda de trabajo abarcará ejes sumamente estratégicos, entre los que destacan el comercio bilateral, la seguridad regional y la lucha frontal contra el narcotráfico, pilares fundamentales para mantener la estabilidad institucional entre ambos países.

“Buscaremos relaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con nuestros socios y amigos… Daremos especial importancia a la diplomacia económica y comercial: atraer inversión, abrir mercados, promover nuestras exportaciones, impulsar el turismo, la tecnología y la innovación”, aseguró con firmeza el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar.

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En la misma línea de cooperación, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, celebró el excelente nivel de sintonía alcanzado en temas comerciales, de seguridad y de política cultural, manifestando su total optimismo de que este cara a cara fortalezca el desarrollo económico y el bienestar de los colombianos.

La coordinación del evento se realizó de manera conjunta entre la Presidencia de la República, la Cancillería y el Departamento de Estado de EE. UU., dejando la hoja de ruta totalmente lista. Cabe destacar que el paso de Marco Rubio por el país hace parte de una gira regional que también incluirá paradas en Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, reafirmando el interés de Washington por blindar sus alianzas estratégicas en el continente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.