La cumbre convocada por el presidente Abelardo De La Espriella con los empresarios más poderosos de Colombia en Quibdó sigue dando de qué hablar en el panorama político nacional. Varios sectores han reaccionado a esta movida estratégica para atender la emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a la región el pasado 10 de agosto. Entre ellos, el exfuncionario Luis Ernesto Gómez, quien elogió sin ambages la gestión en los micrófonos de Blu Radio.

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Gómez calificó la articulación entre el sector público y privado no como un acto de beneficencia, sino como un motor de desarrollo crucial. “No es caridad, sino inversión, que realmente genera un círculo virtuoso”, aseguró al destacar la llegada de los grandes capitales del país al territorio chocoano para mitigar la crisis.

Uno de los puntos que más resaltó el analista político fue el papel de la gobernadora del Chocó, a quien puso como ejemplo de madurez institucional por encima de las diferencias ideológicas. “A diferencia de un sector que cree que se trata únicamente de símbolos, ella está trabajando de la mano con el presidente y le apuesto que ella no votó por él, pero él está haciendo algo muy bueno y hay que aplaudirle”, puntualizó Gómez, enfatizando que el deber de los gobernantes es concentrarse en “resolverle los problemas a la gente”.

Cabe recordar que la cita de este lunes 7 de septiembre en el comando de la Policía de Chocó reunió a pesos pesados de la economía nacional como Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Este encuentro busca blindar una hoja de ruta que incluye una reducción histórica al 8 % efectivo anual en tasas de interés para créditos de vivienda de los damnificados, además de subsidios de 875.452 pesos mensuales durante tres meses y un ambicioso Plan Especial de obras e inversiones para superar el histórico abandono del departamento.

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Con elogios de distintos sectores políticos, la administración de De La Espriella busca consolidar un modelo donde la chequera de los magnates más ricos de Colombia se alinee directamente con la reconstrucción y reactivación económica de las zonas más vulnerables del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.