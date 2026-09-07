Tras el revuelo desatado por la cancelación de sus tiquetes en Avianca debido a las restricciones de la lista Ofac, el expresidente Gustavo Petro protagoniza otro capítulo que despertó profundas suspicacias en el ámbito político nacional, esta vez en el mercado inmobiliario de alta gama.

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De acuerdo con lo revelado por el panelista Felipe Zuleta en los micrófonos de Blu Radio, los líos del exmandatario con la temida lista del Departamento del Tesoro de EE. UU. no solo le costaron sus vuelos, sino también la posibilidad de adquirir una lujosa propiedad en las afueras de Bogotá.

La historia se remonta a días pasados, cuando un agente de bienes raíces recibió una llamada bajo una premisa inusual: un supuesto ciudadano italiano quería comprar una casa de alta gama en el exclusivo conjunto Arboretto, ubicado en La Calera —precisamente en el mismo complejo residencial donde ocurrió el trágico caso de Mauricio Leal—. La única condición del comprador extranjero era que el inmueble estuviera completamente desocupado al momento de su visita y que los propietarios no se encontraran allí.

Con lo que no contaba el agente inmobiliario era que el misterioso comprador extranjero era nada menos que el propio Gustavo Petro. Según relató Zuleta, el exmandatario ostenta la nacionalidad italiana por haber estado casado con Verónica Alcocer, quien sí cuenta con dicho pasaporte. De hecho, la famosa fotografía en la que se ve a Petro sentado plácidamente sobre una piedra corresponde al jardín de esa misma casa que intentó comprar en primera instancia.

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El negocio, tasado inicialmente en unos 2.600 millones de pesos, se vino al piso de manera fulminante. Cuando el asesor inmobiliario le reveló la verdadera identidad del interesado al dueño del inmueble, la respuesta fue un rotundo no.

El propietario se negó por completo a concretar la venta tras enterarse de que Petro figura en la lista Ofac (lista Clinton). El temor a posibles salpicaduras legales y financieras fue tal que el dueño no solo frenó la transacción, sino que de inmediato encendió las alarmas y alertó a todos los vecinos del conjunto para que nadie le vendiera ninguna propiedad al exmandatario, bajo la advertencia de que “todos acababan en la lista Clinton”.

Entre puertas cerradas y anécdotas de alta sociedad, la controversia del expresidente sigue sumando curiosos episodios mientras busca un nuevo sitio donde vivir, al mismo tiempo que Gustavo Bolívar lo tiene de huésped en su casa.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.