Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La comunidad de Payandé, en el municipio de San Luis, Tolima, continúa enfrentando una grave emergencia causada por un incendio forestal que afecta la zona y que ha movilizado a sus habitantes a exigir una respuesta más efectiva por parte de las autoridades. Según declaraciones de uno de los líderes que ha acompañado las labores de contención, el Puesto de Mando Unificado (PMU) informó a la población que, por el momento, no hay helicópteros disponibles para un apoyo aéreo, recurso que la comunidad considera indispensable para detener el avance de las llamas. El motivo de esta ausencia sería que las aeronaves están en mantenimiento y, por tanto, fuera de servicio para la atención de la emergencia.

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Esta limitación ha incrementado la preocupación entre los habitantes de Payandé, quienes el pasado fin de semana salieron a protestar para exigir soluciones concretas y mayor atención de las autoridades respecto al incendio que amenaza su territorio. Las protestas incluyeron el bloqueo de la Variante de Ibagué, en la glorieta de Buenos Aires, para visibilizar su situación y presionar una respuesta inmediata.

Ante esta coyuntura, los líderes comunitarios convocaron a una nueva reunión para el lunes 7 de septiembre a las 9:00 de la mañana, con el objetivo de lograr una coordinación más efectiva de las acciones de respuesta. Aunque la sede exacta aún no estaba definida, se planteó la posibilidad de realizarla en la estación de Policía de Payandé. Dentro de los invitados figuran el capitán de Bomberos, representantes de la Alcaldía de San Luis, de la Gobernación del Tolima y del PMU, con el propósito de que este último instale su centro de operaciones directamente en Payandé. La comunidad argumenta que la presencia de las instituciones en el territorio permitiría identificar de manera más precisa las necesidades y organizar eficientes estrategias para contener el incendio.

En comunicaciones recientes, el líder comunitario mencionó que la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, expresó su apoyo, pero aclaró que la gestión corresponde a otras autoridades, lo que refuerza la demanda de los habitantes para que la Gobernación del Tolima, e incluso la misma gobernadora, asuma el liderazgo de la respuesta. Los pobladores advierten que, si la reunión no cumple con las expectativas, podrían repetir las protestas como medida de presión. Por ahora, la comunidad permanece alerta en sectores como Casapiedra, expectante ante las decisiones que se tomen para frenar la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad de Payandé exige apoyo aéreo para controlar el incendio forestal?

La comunidad de Payandé considera que el apoyo aéreo es fundamental para combatir el incendio forestal debido a la magnitud y dificultad para controlar las llamas por tierra. De acuerdo con la información del PMU, no hay helicópteros disponibles porque están en mantenimiento, lo que agrava la emergencia y alimenta las protestas y demandas de la población afectada.

¿Cuáles son las peticiones principales de la comunidad de Payandé frente a la emergencia?

Las peticiones clave de los habitantes de Payandé se centran en que el PMU traslade su centro de coordinación al corregimiento, que la Gobernación del Tolima asuma un rol más activo y que se asignen los recursos necesarios, incluyendo el apoyo aéreo. La comunidad busca una respuesta directa y visible de las autoridades para controlar de manera efectiva el incendio forestal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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