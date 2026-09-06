Hacia las 2:30 de la tarde de este domingo 6 de septiembre se registraron manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional, en el punto de la Calle 26 con Carrera 33, donde los participantes bloquearon uno de los carriles de la vía.

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La movilización, convocada bajo el nombre de ‘Marcha las niñas resisten’, se opuso a la directriz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que eliminó la palabra “niñas” de sus comunicaciones.

Las marchas terminaron en la sede del ICBF Regional Bogotá, ubicada en la localidad de Teusaquillo sobre la Calle 44 con Carrera 50. Al llegar al edificio, los gestores de diálogo del Distrito, adscritos a la Secretaría de Gobierno, reportaron que algunos de los asistentes rayaron las instalaciones del ICBF.

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La directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, rechazó de manera pública el ataque a la institución. A través de su cuenta de X publicó imágenes de cómo quedaron las instalaciones, rayadas con crayones y pintura en aerosol en rechazo a la eliminación de la palabra “niñas”.

“Ustedes producen espectáculo; nosotros producimos eficiencia […]. Los cambios en el ICBF no se detienen. No vamos a permitir que se sigan robando ni un patacón de la niñez”, escribió la funcionaria.

En la sede del @ICBFColombia en Bogotá. Ustedes producen espectáculo; nosotros producimos eficiencia. La situación ya está coordinada con el PMU, la Policía Nacional y la Policía de Infancia y Adolescencia. La institucionalidad está actuando y, por supuesto, garantizando la… pic.twitter.com/R5SvHihUOn — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) September 6, 2026

Restrepo agregó, en otra publicación, que la entidad investigará quiénes estarían detrás de estas manifestaciones. Aseguró que existen políticos “financiando o utilizando políticamente estas acciones”, por lo que se tomarán las medidas judiciales correspondientes.

Según la funcionaria, los cambios que se están adelantando en el ICBF continuarán como se tienen programados, por lo que envió un mensaje contundente para quienes quieren oponerse a ellos.

“Y sépanlo, clarito, no van a poder. Los cambios en el ICBF no se detienen, ahora actuaremos con más rapidez, con más ahínco y más contundencia. No lo lograrán”, concluyó en su pronunciamiento.

Qué políticos están detrás de esto? Lo vamos a saber. Vamos a establecer quiénes están promoviendo, financiando o utilizando políticamente estas acciones y con qué intereses. Y todas y cada una de las medidas judiciales las vamos a tomar. Y sépanlo, clarito, no van a poder.… pic.twitter.com/hGL1nfO21Z — Carolina Restrepo Cañavera (@carorestrepocan) September 6, 2026

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