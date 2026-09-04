Una extranjera quedó sorprendida al encontrarse con uno de los tradicionales trancones de Bogotá, una situación que para muchos ciudadanos de la capital ya dejó de ser una novedad y se convirtió en parte de la vida diaria.

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La escena ocurrió en horas de la noche en la Autopista Norte con calle 100, uno de los puntos de la ciudad que suele presentar fuertes congestiones. Un video publicado inicialmente en Instagram muestra a cientos de vehículos prácticamente detenidos bajo las luces de la vía.

En la grabación se observa la interminable fila de carros mientras la persona que registra el momento expresa su sorpresa por la magnitud del trancón. Según la estimación que aparece en el video, el desplazamiento por ese sector podría representar cerca de dos horas de retraso.

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La reacción de la extranjera contrasta con la de los bogotanos que respondieron a la publicación. Para varios ciudadanos, lo que para un visitante puede parecer una situación insólita es simplemente otro día normal en la capital.

“Eso es normal” para los bogotanos

Los comentarios de usuarios locales estuvieron marcados por una idea: los trancones en Bogotá son tan frecuentes que muchos ya están acostumbrados a ellos.

Algunos recordaron que los embotellamientos en sectores de la Autopista Norte llevan años presentándose y señalaron que el crecimiento de la ciudad, la construcción de nuevos edificios y el aumento en el número de vehículos han complicado todavía más la movilidad.

La situación resulta especialmente llamativa para quienes visitan Bogotá por primera vez. Una vía repleta de carros, con vehículos avanzando lentamente durante largos periodos, puede convertirse en una de las primeras experiencias que evidencian uno de los grandes problemas de movilidad de la capital.

Para los residentes, en cambio, el panorama es mucho menos sorprendente: salir con tiempo de anticipación, consultar el estado de las vías y asumir que un trayecto puede tardar mucho más de lo esperado hacen parte de la rutina.

(Ver también: Ilusión para miles de personas que usan la Autopista Norte (Bogotá); trancones disminuirían)

Así, lo que para una extranjera terminó siendo una escena digna de grabar y compartir, para miles de bogotanos fue simplemente otro trancón más en la ciudad.

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