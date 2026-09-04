Bogotá no estaría cerca de enfrentar un nuevo racionamiento de agua, pese a la consolidación del fenómeno de El Niño y a los problemas de abastecimiento que ya afectan a varios municipios de Cundinamarca. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) aseguró en El Tiempo que los sistemas que suministran agua a la capital mantienen niveles que permiten tener tranquilidad durante los próximos seis meses, aunque advirtió que el panorama podría cambiar si las lluvias disminuyen más de lo previsto, por lo que pidió que la tranquilidad no se convierta en relajación.

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Alfred Ballesteros, director de la CAR, explicó que el fenómeno de El Niño comenzó a consolidarse en el centro del país durante agosto y ya está reduciendo de forma considerable las precipitaciones y los niveles de varias fuentes hídricas. La situación ya llevó a 12 municipios de Cundinamarca a presentar dificultades para garantizar el suministro, mientras poblaciones como Facatativá comenzaron a aplicar cortes de agua por sectores.

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El caso de Facatativá refleja la magnitud que podría alcanzar el problema en otros municipios si la temporada seca se prolonga. Según las autoridades locales, el embalse de Mancilla se encuentra en niveles mínimos y las reservas alcanzarían apenas para unos 15 días. Villeta, Puerto Salgar, Guaduas, Vianí, Beltrán, Chaguaní, Anapoima, Apulo, El Colegio, La Mesa y Viotá también han reportado dificultades y algunos municipios han tenido que programar racionamientos de dos o tres días por semana.

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La situación de Bogotá, sin embargo, es diferente. Los tres sistemas regulados que abastecen a la capital —Agregado Norte, Agregado Sur y Sistema Chingaza— presentan actualmente promedios que, de acuerdo con Ballesteros, permiten tener una perspectiva de tranquilidad durante los próximos seis meses. Además, los embalses Chuza y San Rafael se han beneficiado de las lluvias y de una estrategia preventiva para almacenar una mayor cantidad de agua antes de la llegada de la temporada seca.

Precisamente, la CAR y el Acueducto de Bogotá adoptaron meses atrás una política para regular las descargas y aumentar las reservas de los sistemas que abastecen a la capital. Esa medida permitió llegar al actual periodo de sequía con una mayor cantidad de recurso disponible. Por eso, Ballesteros descartó que exista un riesgo alto o inminente de racionamiento en Bogotá y calificó de irresponsable hablar de un desabastecimiento inmediato en la ciudad.

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La principal alerta está puesta ahora en lo que ocurra durante los próximos meses. Octubre y noviembre son históricamente periodos con mayores precipitaciones y serán determinantes para la recuperación de los niveles de los embalses. Si las lluvias caen por debajo de los promedios históricos, el proceso de llenado podría verse afectado. A esto se suma la dificultad para calcular con precisión el impacto que tendrán las altas temperaturas sobre la evapotranspiración de las fuentes hídricas, un factor que podría aumentar el consumo de agua disponible.

Bogotá y los municipios de la Sabana que reciben agua en bloque, como Funza, Cota, Tenjo, Cajicá, Mosquera, Sopó, Chía, Madrid, La Calera y Soacha, tienen por ahora un panorama más estable que otras zonas de Cundinamarca, pero las autoridades insisten en que no es momento de bajar la guardia. La capital ya vivió un racionamiento diario entre abril de 2024 y abril de 2025, por lo que el llamado es a mantener el ahorro de agua y proteger los ecosistemas. Si la sequía se extiende hasta febrero, como prevén algunos análisis del Ideam y la NOAA, la situación podría tornarse crítica en diferentes regiones del país.

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