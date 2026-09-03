La primera línea del Metro de Bogotá ha alcanzado un hito clave al registrar un 82% de ejecución física, según confirmó el gerente general de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, tras una inspección técnica realizada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien probó de primera mano los nuevos vagones en el patio taller.

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A a pesar del optimismo por el avance de la obra civil pesada, el consorcio se enfrenta ahora al tramo final del cronograma. Narváez advirtió que el 18% restante por ejecutar representa el tramo más retador de todo el proyecto, enfocado no tanto en el concreto, sino en la integración de sistemas complejos como la infraestructura del patio taller, el material rodante, el viaducto, las comunicaciones y las redes de energía eléctrica. El objetivo central es cumplir los tiempos para iniciar la fase de pruebas técnicas denominada “marcha blanca” en septiembre de 2027, un periodo de seis meses operando sin pasajeros para simular las condiciones reales de viaje y garantizar la seguridad antes de la inauguración comercial programada para marzo de 2028.

Una de las mayores inquietudes de los ciudadanos sobre la integración con la red de buses fue despejada al confirmarse que el proceso será totalmente transparente. Los usuarios podrán ingresar a las estaciones del metro utilizando la tarjeta Tu llave, realizando transferencias con la misma ventana de tiempo y pagando exactamente el mismo valor del pasaje de Transmilenio. Con esta unificación tarifaria, se espera absorber un volumen de un millón de pasajeros diarios en su primer año de operación.

Ante las dudas sobre una posible competencia por insumos básicos como el acero y el cemento debido a las labores de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto, el gerente aclaró que no habrá interferencias, ya que el proyecto ha superado el pico de mayor uso de materiales pesados al encontrarse finalizando las obras civiles y concentrándose en cableados especializados, ducterías y cuartos técnicos.

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Finalmente, el plan de movilidad de la ciudad se proyecta mucho más allá de esta primera etapa con el avance en la estructuración y evaluación de las siguientes fases, incluyendo la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100, el proceso de precalificación para la Línea 2 subterránea que conectará el norte y occidente, la factibilidad de la Línea 3 hacia Soacha y los estudios proyectados para la Línea 4 por la Autopista Norte.

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