Por: Portal Bogotá

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La transformación de Bogotá se siente en diversos frentes, especialmente con la entrada en funcionamiento de la estación de TransMilenio Calle 72 Areandina, ubicada en la avenida Caracas. Esta nueva estación, que se destaca por ser más amplia y segura, establece un punto clave de conexión para estudiantes, trabajadores y en general para los ciudadanos que transitan en diferentes direcciones a diario. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciudad está atravesando un proceso de cambio que no solo depende de nuevas infraestructuras, sino también de la participación y apropiación de los ciudadanos en este proceso.

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En este contexto, el concesionario Metro Línea 1, responsable de la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 1 del Metro de Bogotá, junto con la Fundación Universitaria del Área Andina a través de su programa Distrito de la Felicidad, lanzó la campaña “Estamos en Bogotá Modo Metro”. Esta iniciativa busca entablar un diálogo directo con los estudiantes acerca del modelo de ciudad que se está construyendo, la posibilidad de recuperar tiempo en los desplazamientos y la visión colectiva sobre cómo desean moverse en Bogotá.

Durante tres jornadas llenas de actividades lúdicas y pedagógicas, se abordaron temas de gran relevancia para la movilidad de la capital, tales como la reducción del dióxido de carbono (CO₂), la importancia del transporte sostenible, el respeto y cuidado del espacio público, el sentido de pertenencia y orgullo por la ciudad y, por supuesto, la importancia de pagar el pasaje. Según datos oficiales, en estas jornadas participaron más de 2.000 estudiantes, quienes asumieron el reto de convertirse en agentes de cambio y protagonistas de esta nueva etapa para Bogotá.

La experiencia continuará a lo largo del semestre académico, nuevamente de la mano del Distrito de la Felicidad, consolidando la cultura ciudadana y sus valores como parte del día a día de los jóvenes. De acuerdo con los organizadores, la Línea 1 del Metro de Bogotá no solo se construye con estructuras físicas como viaductos y estaciones, sino también con ciudadanos conscientes, respetuosos y orgullosos de la transformación que está viviendo la ciudad. La invitación es clara: sumarse al cambio y comenzar desde ahora a moverse en “Bogotá Modo Metro”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la campaña ‘Estamos en Bogotá Modo Metro’ y cómo busca transformar la ciudad?

La campaña ‘Estamos en Bogotá Modo Metro’ es una iniciativa del concesionario Metro Línea 1 y la Fundación Universitaria del Área Andina. Su propósito es sensibilizar a los jóvenes sobre el impacto del transporte sostenible y la importancia de la cultura ciudadana en la transformación urbana, abordando temas como la reducción del CO₂ y el respeto por el espacio público.

¿Por qué la cultura ciudadana es clave para el éxito de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La cultura ciudadana resulta fundamental para la Línea 1 del Metro de Bogotá porque, de acuerdo con los organizadores, la infraestructura no es suficiente sin ciudadanos que cuiden, respeten y se apropien de los cambios. El éxito de este proyecto depende tanto del comportamiento de las personas como de la calidad de las obras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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