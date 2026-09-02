Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá enfrenta una de las situaciones más complejas en cuanto al tráfico vehicular en Latinoamérica y, recientemente, obras en los principales corredores viales han intensificado los problemas de movilidad. Según la información recopilada, este miércoles 2 de septiembre la capital amanece bajo lluvia en gran parte de su territorio, una condición reportada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, conocido como IDIGER. Esta situación climática afecta no solo la visibilidad para los conductores, sino también la capacidad de frenado en las vías, por lo que las autoridades han insistido en que se conduzca con extrema precaución.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los puntos críticos del tráfico es la troncal Autopista Sur, donde a la altura del sector de Venecia se enfrenta un nivel alto de congestión vehicular. Tal congestión tiene efectos directos en el sistema de transporte público, ya que el servicio troncal puede presentar demoras en su operación normal. Personal encargado de la movilidad se encuentra en el sector intentando agilizar el tránsito de la flota de vehículos que circulan por este corredor, buscando así mitigar los retrasos tanto para vehículos particulares como para los usuarios del transporte público.

En relación con las restricciones para la jornada, este miércoles rige la medida de pico y placa en Bogotá, una política de control vehicular que limita la circulación de automóviles según el último número de la placa. Para esta fecha, la prohibición aplica para los vehículos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5. La restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. y abarca también a los taxis que tienen placas terminadas en 5 y 6, reforzando así el control para disminuir la cantidad de vehículos en las vías durante las horas de mayor tráfico.

Por su parte, el sistema de transporte masivo Transmilenio inició operaciones de manera normal este miércoles, aunque las autoridades advierten sobre posibles demoras en algunas rutas debido a la congestión y a las condiciones climáticas adversas.

Todas estas novedades y restricciones buscan que los habitantes de Bogotá puedan planificar sus desplazamientos de manera más eficiente e informada, teniendo en cuenta no solo el tráfico habitual, sino también las particularidades del clima y el avance de obras que inciden en la movilidad diaria.

¿Cómo afectan las lluvias reportadas por IDIGER la movilidad en Bogotá?

Las lluvias, según IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), reducen la visibilidad y aumentan la dificultad para frenar, lo que incrementa los riesgos en la conducción y suele generar mayores tiempos de desplazamiento en la ciudad, especialmente en zonas con alta congestión como la Autopista Sur.

¿Qué es el pico y placa en Bogotá y cuáles son sus horarios?

El pico y placa es una medida de restricción vehicular en Bogotá que prohíbe la circulación de ciertos vehículos dependiendo del número final de la placa. Para este miércoles, la restricción aplica entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m., afectando a carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y a taxis con placa terminada en 5 y 6.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z