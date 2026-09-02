Un contundente golpe contra la delincuencia organizada asestaron en las últimas horas la Policía Nacional —a través de la Sijín y cuerpos de inteligencia— en articulación con la Fiscalía General de la Nación, al materializar la captura de alias ‘Bambam’, señalado como el segundo cabecilla y principal articulador de una peligrosa estructura criminal responsable del doble homicidio del empresario Gustavo Aponte y su escolta, perpetrado el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con El Tiempo, este hombre pretendía viajar hacia Perú con un pasaporte falso.

El crimen, que en su momento conmocionó a la opinión pública por la fría precisión con la que se ejecutó a la salida de un exclusivo gimnasio entre las calles 84 y 86 con carreras 7 y 15, dio un giro dramático y escalofriante en las últimas semanas. Las investigaciones del ente acusador revelaron una verdad devastadora: los sicarios se equivocaron de víctima. El objetivo real de la organización criminal era otro empresario del sector minero-energético e hidrocarburos, pero una desafortunada semejanza física selló trágicamente el destino de Aponte y de su guardaespaldas, Luis Gabriel Gutiérrez.

Dentro del acervo probatorio recopilado por los investigadores, y conocido por medios informativos, figuran los chats recuperados de un grupo de mensajería instantánea denominado ‘Los Gladiadores’, a través del cual la estructura coordinó milimétricamente el seguimiento, la ejecución y la posterior huida.

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Las conversaciones muestran el cinismo y la fría planeación del grupo liderado operativamente por alias ‘Bambam’, quien dio inicio a la jornada criminal con mensajes de aparente normalidad mezclados con la consigna delictiva: “Buenos días, Dios los bendiga, activos, necesito que todos estemos allá a las 7:30 por tardar”. Durante horas, al menos ocho integrantes se movilizaron en un perímetro cerrado, reportando movimientos en tiempo real, compartiendo fotografías de las motocicletas utilizadas y ultimando detalles sobre el armamento.

#Bogotá | La Policía, a través de la SIJIN e inteligencia junto con @FiscaliaCol, capturó a alias ‘Bambam’, señalado como segundo cabecilla y articulador de una estructura criminal responsable del homicidio del empresario Gustavo Aponte y su escolta el pasado 11 de febrero.… pic.twitter.com/b1WdZxzZeW — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 2, 2026

En los chats también quedó registrada la promesa de una retribución económica que funcionaba como incentivo para los sicarios: “Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque todos vamos a ganar plata”, escribió ‘Bambam’ en la víspera del ataque. Sin embargo, tras perpetrarse los disparos pasadas las 3:40 de la tarde, la dinámica del grupo cambió radicalmente: las interacciones cesaron de golpe y se activó un protocolo de limpieza de evidencias y fuga que incluyó el borrado de huellas y la quema de comunicaciones.

La captura de alias ‘Bambam’ se suma a los contundentes avances del expediente, que semanas atrás permitió la judicialización de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, quien fungía como conductor de la moto empleada para facilitar el escape del homicida y a quien se le imputaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Mientras la Fiscalía emitió órdenes de captura adicionales contra otros integrantes de ‘Los Gladiadores’ rastreados a través de antenas de telefonía y peritajes balísticos, las familias de las víctimas continúan clamando justicia ante un atentado que demostró cómo la negligencia criminal de estructuras al margen de la ley terminó cegando la vida de dos inocentes en pleno corazón de la capital.

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