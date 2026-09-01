Por: Blu Radio

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El empresario Olimpo Oliver se pronunció sobre las amenazas que ha recibido y que, según explicó en un comunicado oficial, estarían relacionadas con su actividad en el sector minero-energético y con un proceso de formalización de mineros adelantado en el sur de Bolívar.

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El pronunciamiento se conoce después del envío a prisión del primer imputado por el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el ataque contra Aponte se habría producido en medio de una confusión del sicario, identificado como alias ‘Moncayo’, quien tendría como objetivo original a Oliver.

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Tras este hecho, y ante las diferentes especulaciones y dudas sobre las razones por las cuales un grupo de siete personas, denominado ‘Gladiadores’, habría seguido, vigilado e intentado atentar contra su vida a comienzos de este año, Oliver decidió entregar su versión sobre el origen de las amenazas.

En el documento, se explica que “Olimpo Oliver es un empresario del sector minero energético con inversiones en gas, cobre y oro, con más de 12 años de operaciones en estos sectores en Colombia”.

El comunicado señala que en 2018 se desarrolló un proyecto en el sur de Bolívar que permitió iniciar un proceso de formalización de mineros ilegales o artesanales a través del titular minero.

“Este proceso cuenta hoy con docenas de nuevas empresas mineras y más de 1.000 personas que hoy hacen minería responsable y legal de la mano del Grupo OPG”, señala el documento.

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Según la explicación entregada por el empresario, este proceso de formalización habría afectado los intereses de estructuras criminales que durante años se beneficiaron de la actividad minera ilegal en esa zona.

“Esta formalización afecta a los criminales que se lucraron de este negocio por años. Y esos son los criminales que buscan atentar contra el empresario”, asegura el comunicado.

Oliver también indicó que en 2020 acudió ante las autoridades y las impulsó a adelantar acciones contra la minería ilegal. De acuerdo con su versión, después de estas actuaciones comenzaron las amenazas en su contra.

“En 2020, Olimpo Oliver acudió a las autoridades y las impulsó a adelantar acciones contundentes contra este flagelo. Las amenazas de los grupos al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el Eln no se hicieron esperar”, sostiene el documento.

El empresario también destacó el crecimiento de sus actividades dentro del sector minero y afirmó que actualmente OPG participa en las rondas mineras junto con empresas líderes de la industria.

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