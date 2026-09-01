La investigación por el asesinato del empresario Gustavo Aponte, ocurrido el pasado 11 de febrero, tomó un nuevo rumbo. La Fiscalía General de la Nación estaría acelerando las labores para ubicar y capturar a otros integrantes de la banda criminal conocida como ‘Gladiadores’, ante el temor de que algunos de ellos sean asesinados por los propios responsables intelectuales del crimen.

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La información fue revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, medio que tuvo acceso a elementos del expediente. Según esa publicación, los investigadores manejan la hipótesis de que los integrantes de la organización que participaron en el ataque podrían haber recibido una especie de “cuenta de cobro” por haber cometido un grave error: Aponte no era el verdadero objetivo del atentado.

(Lea también: Otro asesinato en caso de Gustavo Aponte: mataron a uno de los involucrados en el crimen)

De acuerdo con la investigación, quienes habrían ordenado el crimen también habrían dado instrucciones para silenciar a los responsables del fallido ataque y evitar que pudieran entregar información sobre los autores intelectuales.

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La Fiscalía tendría en su poder un amplio conjunto de elementos que permitirían reconstruir los movimientos de los integrantes de la organización antes y después del homicidio. Entre las pruebas mencionadas aparecen registros de ubicación de teléfonos celulares, grabaciones de cámaras de seguridad, mensajes de texto, audios y videos que los propios presuntos sicarios se habrían enviado durante la preparación del ataque.

Uno de los elementos que más interés genera para los investigadores corresponde al análisis de las ubicaciones de los teléfonos utilizados por los integrantes de la banda.

Con esta información se habría elaborado un mapa de los lugares donde permanecían, se reunían y, aparentemente, escondían los vehículos y las armas utilizadas para ejecutar el crimen.

Entre los puntos identificados aparecen un inmueble ubicado en inmediaciones de la calle 100 con Autopista Norte, otro en el sector de Altamira, en San Cristóbal Sur, y uno más en Verbenal, localidad de Usaquén.

Pero hay un sitio que llamó especialmente la atención de los investigadores: un campo de tiro al que habrían acudido algunos de los presuntos sicarios seis días antes del asesinato.

Según la información conocida por el medio mencionado, la práctica de tiro habría estado relacionada con las dificultades que los delincuentes encontraron para ejecutar el atentado contra su verdadero objetivo.

Los investigadores creen que el empresario al que realmente pretendían asesinar tendría un fuerte esquema de seguridad, compuesto por aproximadamente tres escoltas.

Esta circunstancia habría frustrado al menos dos intentos previos de ataque: uno en Medellín y otro en un restaurante ubicado en las afueras de Bogotá.

Ante las dificultades para acercarse al objetivo, los integrantes de la organización habrían conseguido armas de mayor capacidad, entre ellas pistolas automáticas y ametralladoras, según los elementos que hacen parte del expediente. La práctica de tiro habría ocurrido pocos días antes del ataque en el que finalmente murió Aponte.

Otro de los puntos que interesa a los investigadores está ubicado en el barrio Altamira, donde aparentemente funcionaría un sitio relacionado con la comercialización de drogas y armas.

Los investigadores encontraron conversaciones que permitirían establecer posibles vínculos entre integrantes de la organización y personas que tendrían presencia en esa zona del sur de Bogotá.

Uno de los intercambios analizados por la Fiscalía menciona la presencia de un hombre identificado como ‘Félix’, señalado en las conversaciones como una persona relacionada con una “olla” del sector. En los mensajes, integrantes de la organización hablan de su ubicación y posteriormente comparten una fotografía de un arma de fuego.

El análisis realizado por un experto de la Fiscalía, citado por El Tiempo, apunta a que las comunicaciones permitirían inferir que las personas involucradas se conocían y mantenían contacto frecuente, además de una posible relación con la comercialización de armas.

Para los investigadores, las pruebas recopiladas no solamente permitirían establecer quiénes participaron directamente en el homicidio de Gustavo Aponte, sino también avanzar hacia quienes habrían contratado a los sicarios y ordenado el ataque.

Precisamente, las ubicaciones de los teléfonos serían determinantes para reconstruir con quiénes se reunieron los presuntos responsables, dónde permanecieron y qué movimientos realizaron antes del crimen.

La Fiscalía también analiza las comunicaciones intercambiadas por los integrantes de la organización para determinar la estructura y posibles conexiones de la banda.

Según la información publicada, el material recopilado ya habría permitido sustentar la captura y judicialización de uno de los primeros señalados de pertenecer a esta red criminal.

Las autoridades consideran que el caso podría revelar la existencia de una organización con una estructura más amplia de lo que inicialmente se conocía.

La investigación apunta a que ‘Gladiadores’ tendría conexiones en diferentes regiones del país, incluida la Costa Atlántica, y que sus integrantes estarían vinculados con actividades como el sicariato y el tráfico de armas.

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que los propios integrantes de la organización podrían convertirse en objetivos de quienes ordenaron el crimen, precisamente por haber fallado en la identificación de la víctima.

(Vea también: Terror con sicarios que asesinaron a Gustavo Aponte: buscaron matar a otro empresario en restaurante)

Por esa razón, las autoridades buscan acelerar las capturas antes de que los demás miembros de la estructura sean ubicados por sus propios cómplices.

Por ahora, la Fiscalía continúa recopilando pruebas y siguiendo los movimientos de los demás integrantes de la organización. No se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas capturas, mientras los investigadores intentan llegar hasta los responsables intelectuales del asesinato de Gustavo Aponte.

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