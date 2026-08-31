Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) han puesto en marcha iniciativas que buscan transformar la gestión de residuos textiles a través del proyecto ‘RenovaModa’. Esta estrategia nace ante una problemática frecuente: cada año, aproximadamente 400 toneladas de ropa y calzado en buen estado terminan descartadas en el relleno sanitario Doña Juana, a pesar de que muchas de esas piezas podrían ser reutilizadas, reparadas, donadas o recicladas. El objetivo principal es evitar que estos materiales, que aún pueden tener un segundo uso, terminen contaminando el entorno y afectando la sostenibilidad de la ciudad, según información difundida por la Alcaldía y la SDA.

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‘RenovaModa’ ha logrado desde su inicio en abril de 2025 hasta mayo de 2026 la recolección de cerca de 108 toneladas de textiles gracias a la activa participación de la ciudadanía, consolidando la economía circular en el Distrito. Este éxito responde a una estructura organizada para dar un mejor destino a la ropa en desuso. El proceso, detallado por la Secretaría Distrital de Ambiente, inicia con la fase de recolección mediante contenedores especiales o recolección directa. Luego, en la fase de clasificación se separan las prendas dependiendo del estado de la tela, lo que permite definir su destino posterior.

Las prendas clasificadas en buen estado avanzan a la etapa de reúso, donde pueden ser vendidas en tiendas de segunda mano, ser reparadas por el proyecto Manos Reparadoras o bien donadas a fundaciones aliadas. Aquellas piezas que no pueden ser reutilizadas pasan por la fase de reciclaje, donde sus fibras textiles se transforman en nuevas prendas. Por último, los residuos no reciclables se someten a valorización energética, una técnica que implica el coprocesamiento seguro de los desechos.

El trasfondo ambiental de esta iniciativa es clave: conforme a información de la SDA, la industria textil es responsable del 10 % de las emisiones globales de carbono y del 20 % de las aguas residuales del planeta. Al terminar en la basura, estos residuos contaminan suelos y fuentes hídricas con colorantes y microplásticos, profundizando la crisis climática. Por eso, los programas de Moda Circular liderados por la Administración distrital y la labor de Manos Reparadoras buscan promover un consumo más responsable, priorizando la reparación sobre el descarte y fortaleciendo la sostenibilidad local.

¿Cuáles son los beneficios de la economía circular en el manejo de textiles en Bogotá?

La economía circular aplicada al sector textil en Bogotá permite prolongar la vida útil de la ropa, reducir la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios y minimizar la contaminación ambiental. De acuerdo con la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Ambiente, el modelo impulsa el reúso, el reciclaje, la reparación y la transformación de prendas, generando impactos positivos tanto ecológicos como sociales.

¿Qué significa la valorización energética de residuos textiles?

La valorización energética es el proceso mediante el cual los residuos textiles que no pueden ser reutilizados o reciclados se transforman, en condiciones controladas, en energía aprovechable. Este coprocesamiento seguro evita que los materiales terminen en vertederos y contribuye a disminuir el impacto ambiental, según explica la Secretaría Distrital de Ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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