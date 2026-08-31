Un grave accidente de tránsito registrado hacia las 9:00 de la noche se cobró la vida de un motociclista en la avenida Guayacanes con calle 35 sur, en el sur de Bogotá, informó CityTV. El siniestro ocurrió cuando una ciclista intentaba cruzar la vía por el paso peatonal y fue embestida por la motocicleta que transitaba por el corredor vial en sentido sur.

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La fuerza del impacto provocó que el conductor saliera despedido de su vehículo y colisionara de manera violenta contra una señal de tránsito cercana. Habitantes del sector alertaron inmediatamente a las líneas de emergencia, pero los paramédicos que arribaron al punto confirmaron el fallecimiento del motociclista en el lugar de los hechos debido a la severidad del choque.

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Por su parte, la ciclista involucrada sufrió heridas de consideración tras el fuerte golpe y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano. Testigos del accidente manifestaron que la motocicleta se desplazaba a una velocidad considerable antes de perder el control y terminar impactando a la joven mientras cruzaba por la cebra.

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La principal hipótesis de las autoridades apunta a un fallo en la red semafórica del sector como factor determinante en el desenlace fatal. Vecinos de la zona aseguraron que los dispositivos luminosos presentaban fallas de funcionamiento desde días atrás y denunciaron que en el cruce no había agentes de tránsito regulando el paso vehicular.

Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía de Tránsito acordonó el área para realizar la inspección técnica del cadáver y la recolección de pruebas. El procedimiento generó el cierre total de este tramo de la avenida Guayacanes durante más de dos horas, complicando el flujo vehicular en ese sector del sur de la ciudad.

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El paso por el corredor fue restablecido completamente hacia las 11:30 de la noche tras la retirada del cuerpo y de los vehículos involucrados. Entre tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro e hicieron un llamado urgente a no exceder los límites de velocidad en vías urbanas.

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