Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El fallecimiento de Ruberth Rico, conocido popularmente como ‘Pechuga’, ha conmocionado a la comunidad de Ibagué y las zonas aledañas, esto tras un lamentable accidente ocurrido en la vía que conecta La Dorada con Honda. De acuerdo con la información recopilada, el incidente se presentó el pasado 19 de agosto, exactamente al mediodía, en el sector denominado La Recta, cercano a la vereda Purnio. En ese momento, Rico transitaba en motocicleta cuando, de manera imprevista, una rama de árbol se desprendió y cayó sobre él, causándole heridas de gravedad.

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Ante la emergencia, unidades especializadas llegaron al lugar para ofrecer los primeros auxilios al motociclista. Considerando la seriedad de las lesiones, Ruberth Rico fue trasladado inicialmente al Hospital San Félix de La Dorada. Allí recibió los cuidados médicos urgentes necesarios. No obstante, tras una valoración exhaustiva, los profesionales de la salud concluyeron que su estado requería un nivel de atención más avanzado, por lo que fue remitido a una clínica en Ibagué, capital del departamento del Tolima. En este centro asistencial permaneció bajo observación y tratamiento durante los días siguientes.

Durante ocho días, el equipo médico trabajó para intentar estabilizar y mejorar el estado de salud de Rico. Sin embargo, pese a los esfuerzos y las atenciones recibidas, ocho días después del accidente se confirmó su fallecimiento. Así lo informaron las fuentes consultadas en el reporte original. Esta noticia ha impactado especialmente a quienes conocían a Ruberth Rico por su trabajo como mototaxista, un oficio que lo hacía visible y apreciado en su entorno. Tanto familiares como amigos y allegados han manifestado su dolor y tristeza por la partida de ‘Pechuga’, quien deja un recuerdo significativo entre quienes compartieron con él. Mientras tanto, autoridades y familiares continúan realizando los procedimientos correspondientes tras su deceso, respetando los debidos protocolos que siguen estos casos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el accidente que causó la muerte de Ruberth Rico, alias ‘Pechuga’?

El incidente que llevó al fallecimiento de Ruberth Rico se registró en la vía que conecta La Dorada con Honda, específicamente en un sector conocido como La Recta, cerca de la vereda Purnio. Allí, una rama de árbol cayó sobre el motociclista, provocando las graves lesiones señaladas en el reporte inicial.

¿Qué atención médica recibió Ruberth Rico tras el accidente en La Dorada?

Después de ocurrido el accidente, Ruberth Rico fue auxiliado en el lugar y llevado de inmediato al Hospital San Félix de La Dorada para recibir atención médica primaria. Posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, fue remitido a una clínica especializada en Ibagué, donde permaneció bajo cuidados médicos durante varios días hasta que, finalmente, se confirmó su fallecimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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