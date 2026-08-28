Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente visita del presidente Abelardo de la Espriella al departamento del Tolima se convirtió en un escenario clave para visibilizar las problemáticas que enfrenta la región tras diversas emergencias. Durante el encuentro, el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, enfatizó la importancia de las medidas anunciadas por el mandatario nacional, subrayando que el acompañamiento del Gobierno Nacional es esencial para superar los desafíos actuales. Chaparral sigue sufriendo los estragos de un terremoto que dejó más de 250 viviendas afectadas y ocasionó daños en varias instituciones educativas, situación que refleja la gravedad del contexto local.

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De acuerdo con González, los anuncios de la presidencia representan un respaldo relevante, especialmente para los municipios que requieren una intervención pronta. Dentro de las acciones señaladas se destaca la declaratoria de emergencia económica, una figura que, según lo explicado por el alcalde, permitirá agilizar la entrega de ayudas y la atención directa a las necesidades más urgentes de la población. El liderazgo municipal ha sido vital para gestionar recursos y coordinar la logística necesaria para llevar asistencia humanitaria no solo a Chaparral, sino a otros municipios igualmente afectados.

El esfuerzo de los líderes locales se refleja también en la gestión de más de 80 toneladas de ayudas, que, según palabras de González, llegarán al Tolima en cuestión de días. Además, mencionó la consecución de más de 10 mil toneladas de alimentos destinados a los ganaderos, quienes han sido fuertemente impactados por las adversidades recientes. Estas acciones, en su opinión, constituyen un apoyo invaluable y refuerzan la capacidad de respuesta del departamento ante la crisis.

Asimismo, el alcalde reconoció el papel fundamental de la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien ha permanecido al lado de los alcaldes y ha ejecutado gestiones para buscar salidas concretas a las problemáticas generadas por las emergencias. González subrayó que la articulación entre las diferentes instancias de gobierno ha facilitado que los recursos y las ayudas lleguen de forma más rápida y eficiente a quienes más lo necesitan. Expresó que la presencia del presidente y los anuncios formulados durante la visita contribuyen a que la atención nacional se enfoque nuevamente en las necesidades urgentes de los municipios tolimenses, permitiendo una respuesta más coordinada y efectiva.

¿Qué implica la declaratoria de emergencia económica en Tolima?

La declaratoria de emergencia económica anunciada durante la visita presidencial permitirá, de acuerdo con el alcalde González, agilizar la llegada de ayudas y facilitar la atención de las necesidades inmediatas generadas por las recientes emergencias en el departamento, especialmente en municipios como Chaparral.

¿Cuáles son las principales ayudas gestionadas para los municipios afectados en Tolima?

Según declaraciones del alcalde Helver González Mora, se han gestionado más de 80 toneladas de asistencia humanitaria y más de 10 mil toneladas de alimentos para los ganaderos, incluyendo recursos que buscan mitigar los daños ocasionados en viviendas e instituciones educativas tras el terremoto y otras emergencias recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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