Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Pereira se posiciona como el epicentro de la reconstrucción tras el terremoto que sacudió Risaralda y otras regiones el pasado 10 de agosto. Esta decisión fue oficializada durante la visita presidencial del 28 de agosto, donde el Gobierno Nacional presentó nuevas estrategias y mecanismos de apoyo destinados a las familias damnificadas, según la información divulgada por El Diario.

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Durante el encuentro, se confirmó que Pereira será el centro operativo regional de la reconstrucción a través del Fondo Milagro, una entidad creada por el Ejecutivo para manejar la crisis y canalizar los esfuerzos junto a entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Risaralda, alcaldías, constructoras, aseguradoras, sector financiero y la comunidad. De acuerdo con el Gobierno, este fondo contará con una inversión que bordea los $30 billones a nivel nacional y será liderado por Jaime Uribe, quien asumirá la responsabilidad de coordinar los recursos públicos y privados, priorizar necesidades y supervisar la ejecución de los proyectos.

Uno de los apoyos más relevantes, de acuerdo con lo anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella, es el subsidio económico para las familias cuyas viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables. Los beneficiados en Pereira y Risaralda recibirán un subsidio mensual de $1.050.000 durante tres meses, con posibilidad de ampliar el periodo para propietarios, y los primeros pagos se efectuarán desde el 31 de agosto. El registro de damnificados, por su parte, se mantendrá abierto hasta el 4 de septiembre.

En materia de vivienda, el gobierno traerá 191 toneladas de materiales de construcción y maquinaria pesada para comenzar prontamente las obras. Así mismo, se dispondrá de 909 mejoramientos de vivienda para Risaralda —261 de estos en Pereira— y se implementarán soluciones habitacionales a través de materiales, maquinaria y esquemas de autoconstrucción supervisada. En paralelo, serán revisadas 925 propiedades gestionadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con la idea de identificar inmuebles que puedan ser usados para relocalización de familias afectadas.

En el sector educativo, la emergencia afectó a 8.000 estudiantes de Risaralda quienes serán reubicados mientras se reponen las infraestructuras dañadas. El Gobierno local indicó que algunas instituciones en Pereira permanecen habitables y otras requieren evaluaciones adicionales. También se anunció una suspensión temporal de pagos, intereses y cobros para más de 5.000 beneficiarios de créditos educativos del Icetex en el departamento.

El Gobierno Nacional subrayó que toda la reconstrucción será monitoreada rigurosamente por el Fondo Milagro, asegurando que los recursos se traduzcan en viviendas, colegios, hospitales y vías que permitan recuperar el tejido social y económico. Pereira, una de las más afectadas, liderará ahora los esfuerzos regionales en esta ardua fase de recuperación.

La reconstrucción apenas empieza: el principal reto será convertir los anuncios en soluciones reales para la comunidad.

¿Qué es el Fondo Milagro y cómo funcionará en la reconstrucción tras el terremoto en Risaralda?

El Fondo Milagro es una entidad creada por el Gobierno Nacional específicamente para gestionar y coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Según lo confirmado por fuentes oficiales, funcionará como el centro de operaciones desde Pereira, articulando recursos públicos y privados entre diversas entidades, asegurando que la inversión estimada —cercana a $30 billones— se traduzca en proyectos reales de rehabilitación en vivienda, educación, salud e infraestructura.

¿Cómo pueden acceder las familias damnificadas en Risaralda a los subsidios y ayudas anunciadas?

Las familias que perdieron sus viviendas o quedaron con inmuebles inhabitables en Pereira y Risaralda deben inscribirse en el registro de damnificados, que permanecerá disponible hasta el 4 de septiembre, de acuerdo con la información del Gobierno Nacional. Quienes sean aceptados en el censo recibirán subsidios mensuales de $1.050.000 por tres meses, con posibilidad de prórroga en caso de ser propietarios, y además podrán participar en programas de mejoramiento y acceso a materiales de construcción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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