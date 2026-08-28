Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La ciudad de Ibagué será el escenario de la Color Fest 5K ‘Del Ritmo a la Acción’ este domingo 30 de agosto, una iniciativa que marcará el inicio de la Semana de la Juventud. Esta carrera, que partirá desde el Centro Comercial La Estación y tendrá como destino el Parque Deportivo, propone una experiencia distinta para los asistentes: lejos del formato competitivo tradicional, la jornada busca combinar deporte, entretenimiento y cultura en un solo espacio, de acuerdo con la información revelada por las autoridades locales.

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El evento comenzará a las 6:00 de la mañana, permitiendo la participación tanto de quienes lograron registrarse previamente como de aquellas personas interesadas que lleguen el mismo día y decidan unirse espontáneamente. Así lo han confirmado los organizadores al señalar que los 300 cupos para inscripción oficial ya se agotaron, pero aquellos que no estén inscritos también podrán disfrutar del recorrido, siempre y cuando vayan con ropa adecuada para la actividad física.

Según explicó Isabela Buendía, que ejerce como gestora juvenil de Ibagué, la carrera busca ser un espacio para que los asistentes "disfruten de una carrera llena de alegría, color y música". El recorrido será animado con diferentes propuestas musicales y visuales, lo que promete transformar la mañana en una celebración cargada de energía y espíritu comunitario.

La experiencia irá más allá de cruzar la meta. Una vez en el Parque Deportivo, los asistentes encontrarán una feria dedicada a destacar los emprendimientos juveniles, donde se ofrecerán sorpresas, regalos y descuentos especialess. Buendía resaltó la importancia de apoyar a estos emprendedores y fomentar un ambiente de encuentro entre familias y amigos.

Por su parte, Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social, destacó que esta carrera constituye el punto de partida para una semana repleta de actividades diseñadas en torno a los jóvenes de Ibagué. "Los jóvenes puedan encontrarse, participar, expresar sus ideas y mostrar todo su talento. Por eso construimos una programación amplia, pensada desde diferentes intereses", sostuvo Aristizábal, enfatizando el carácter inclusivo y cultural de la propuesta.

La invitación está abierta a todos los runners y a quienes deseen vivir una mañana fuera de la rutina. De acuerdo con la programación oficial, el punto de encuentro es este domingo 30 de agosto desde las 6:00 a. m. en el Centro Comercial La Estación.

¿Cómo participar en la Color Fest 5K de Ibagué sin estar inscrito?

Quienes no lograron inscribirse de manera oficial en la Color Fest 5K aún pueden unirse. Basta con acudir el domingo 30 de agosto a las 6:00 de la mañana al Centro Comercial La Estación con ropa deportiva y ganas de participar. Aunque no recibirán la camiseta oficial, podrán disfrutar del recorrido y la programación en el Parque Deportivo.

¿Qué actividades habrá en la Semana de la Juventud de Ibagué tras la Color Fest?

Según información de la Secretaría de Desarrollo Social, luego de la Color Fest 5K se desarrollará una semana con diferentes actividades dirigidas a los jóvenes de Ibagué, enfocadas en el encuentro, la expresión de ideas y la exhibición del talento juvenil. La programación está pensada para incluir diversos intereses y facilitar espacios de participación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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