Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de una espera que se prolongó durante cerca de año y medio por gestiones burocráticas de nacionalización, la máquina UNIMOG especializada en emergencias por incendios forestales finalmente fue liberada para continuar su traslado hacia Ibagué. La confirmación llegó de parte de la alcaldesa Johana Aranda, quien enfatizó que este proceso permanecía trabado desde hace mucho y que se logró acelerar el trámite gracias a la intervención que, según ella, realizó el presidente Abelardo de la Espriella durante una visita al Centro de Entrenamiento Nacional de Operaciones Policiales (CENOP) del Tolima el 27 de agosto. De acuerdo con Aranda, bastó una llamada para obtener la liberación de la máquina, permitiendo que Ibagué cuente ahora con este recurso estratégico.

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La UNIMOG es un automotor robusto y de tecnología avanzada, adquirido con el propósito de mejorar la capacidad institucional para enfrentar incendios forestales, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso donde los vehículos convencionales no logran ingresar con facilidad. Este vehículo cuenta con un sistema de tracción 4x4, tanque de agua con capacidad para 3.000 litros, bomba de alta presión y espacio para seis ocupantes. Estas características permiten atacar incendios incluso en movimiento y enfrentarse a escenarios complejos, garantizando una respuesta más efectiva y segura.

El valor operativo de esta máquina trasciende los límites urbanos de Ibagué. La alcaldesa subrayó que, aunque fortalecerá la respuesta local, el alcance del vehículo será departamental, brindando apoyo a municipios cercanos que también enfrentan el embate de incendios forestales. Esta función tiene especial relevancia a la luz de la actual ola de emergencias por incendios en Tolima, contexto en el que la preparación y la capacidad de acción de los organismos de emergencia se ven puestas a prueba.

El primer anuncio sobre la llegada de la UNIMOG se había realizado meses atrás, presentándola como parte de un esfuerzo para modernizar el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué. Sin embargo, los retrasos del proceso administrativo impidieron que el automotor entrara en funcionamiento. Ahora, con la liberación del trámite, la administración municipal espera que esta herramienta se utilice plenamente en la atención y prevención de incendios, tanto para la ciudad como para zonas aledañas. La alcaldesa también destacó que esta gestión es una de varias respuestas obtenidas en la reunión sostenida con el Gobierno Nacional, remarcando la capacidad de gestión y resultados inmediatos del actual presidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué sirve la máquina UNIMOG adquirida por Ibagué?

La máquina UNIMOG está diseñada para atender emergencias provocadas por incendios forestales, especialmente en terrenos donde el acceso es difícil para autos convencionales. Con su capacidad de tracción 4x4, tanque de 3.000 litros y bomba de alta presión, facilita el combate de incendios en zonas rurales y permite a los organismos de socorro llegar a lugares complejos con mayor seguridad y eficacia.

¿Cuál es la importancia de la nacionalización de la máquina UNIMOG en la lucha contra incendios en Tolima?

La nacionalización de la máquina UNIMOG era el paso administrativo necesario para que el vehículo pudiera ingresar legalmente al país y ponerse en funcionamiento. Su liberación no solo agiliza la respuesta local de Ibagué ante incendios, sino que también permite brindar apoyo a otros municipios del Tolima afectados por la actual temporada de emergencias, fortaleciendo la capacidad departamental de respuesta.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.