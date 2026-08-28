Contrario a las expectativas iniciales de recortes generalizados, el nuevo Presupuesto General de la Nación para 2027 —radicado formalmente ante el Congreso de la República por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez— se elevó hasta los 634,9 billones de pesos, lo que representa un incremento del 10,3 por ciento frente a la propuesta inicial de la administración anterior y un salto del 14,2 por ciento en comparación con el presupuesto ejecutado en 2026.

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Al defender la magnitud de las cifras, el Gobierno Nacional explicó que el proyecto anterior subestimó obligaciones críticas para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, las pensiones, las universidades públicas, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas, a lo que se suman ahora los rubros ineludibles para la reconstrucción tras el reciente terremoto y, de manera determinante, el severo impacto del crecimiento acelerado del servicio de la deuda, que por sí solo sube un 54,7 por ciento hasta alcanzar los 155,4 billones de pesos.

En la distribución sectorial de los recursos, el Ministerio de Educación encabeza la asignación con 78,77 billones de pesos, seguido de cerca por el Ministerio de Salud con 77,05 billones y la cartera de Trabajo con 58,82 billones, mientras que en los mandos intermedios y operativos destacan Defensa con 33,8 billones, la Policía Nacional con 20,9 billones y el ICBF con 11,9 billones.

En contraste, las asignaciones más reducidas recaerán sobre los ministerios de las Culturas, las Artes y los Saberes con 706.196 millones de pesos, Relaciones Exteriores con 699.681 millones, Ciencia y Tecnología con 342.382 millones, Deporte con 297.705 millones, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 153.182 millones, y el Ministerio de Igualdad con 128.120 millones de pesos.

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Este reordenamiento presupuestal también generó ganadores y perdedores en términos de variación porcentual frente al presente año, registrando las mayores caídas carteras como el Ministerio de Igualdad con un desplome del 60,4 por ciento, el Departamento Nacional de Planeación con una reducción del 50,3 por ciento, Minas y Energía con el 41,6 por ciento, Deporte con el 40 por ciento y Ambiente con el 36,3 por ciento. En la orilla opuesta, los incrementos más significativos favorecieron al Ministerio de las TIC con un repunte del 44,8 por ciento, Hacienda con el 42,7 por ciento, el Sena con el 25,4 por ciento, Defensa con el 21,7 por ciento y Vivienda con el 20,4 por ciento.

Para financiar este robusto plan de gastos, el Ejecutivo proyecta ingresos corrientes de la Nación por 299,1 billones de pesos y un aumento drástico en los empréstitos, los cuales deberán crecer un 67 por ciento hasta alcanzar los 95,6 billones de pesos. El ministro Miguel Gómez subrayó que estas decisiones corresponden a la primera fase del denominado ‘Plan de Rescate Económico’, diseñado para hacer frente a la crisis heredada y ordenar unas finanzas públicas golpeadas por años de desatención.

“Somos conscientes de que estas medidas exigen sacrificios, pero ordenar las finanzas públicas es indispensable para proveer lo que la gente necesita hoy y garantizarlo en el futuro”, advirtió el titular de la cartera económica al anunciar que el Gobierno también radicará la denominada ‘Ley Rescate’ para contener el crecimiento desbordado del gasto burocrático y la explosión de la deuda que amenaza la estabilidad macroeconómica del país.

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