Por: El Espectador

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó ante el Congreso la nueva versión del presupuesto general de la Nación, el cual asciende a 634,9 billones de pesos colombianos (COP). Este monto representa un aumento sustancial respecto al valor que había sido inicialmente radicado por el gobierno de Gustavo Petro, el cual era de 575,6 billones. De acuerdo con la administración actual, el incremento responde a la necesidad de atender las demandas sociales y económicas que enfrenta el país, lo que ha suscitado un debate considerable al interior del Legislativo, con voces tanto a favor como en contra del texto presentado.

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Desde los sectores afines al gobierno, la senadora Sara Castellanos, perteneciente a Salvación Nacional y designada como ponente en la Comisión Tercera, afirmó que este ajuste se da tras la devolución del presupuesto anterior, pues no satisfacía las necesidades identificadas en Colombia. Castellanos recalcó que el gobierno tuvo la oportunidad de corregir y que ahora esperan evaluar detalladamente las nuevas propuestas incluidas en el documento, tal como señaló en una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, expresó que se trata de un presupuesto que protege el gasto social, asegura el pago de pensiones y salarios, refuerza la seguridad y prioriza la inversión orientada al crecimiento económico. Además, Barguil subrayó la importancia de estudiar el proyecto detenidamente para evitar afectar los recursos destinados a lo social, la inversión y la seguridad, manteniendo el orden fiscal.

Sin embargo, existen posturas críticas incluso dentro de la coalición de gobierno. Algunos congresistas del Centro Democrático manifestaron preocupación por el aumento del monto y solicitaron un encuentro con el ministro Gómez. Tal es el caso del senador Carlos Meisel, quien manifestó sentirse "desubicado" y consideró necesaria una reunión para discutir el alcance del presupuesto.

En la Comisión Tercera, el coordinador del proyecto, Christian Garcés, reconoció inquietudes sobre el nivel de endeudamiento y sostuvo que solo respaldarán la propuesta si esta refleja con responsabilidad la situación de las finanzas públicas y la extraordinaria necesidad de inversión derivada del reciente terremoto.

Desde la oposición, el senador Alejandro Ocampo, segundo vicepresidente del Senado, criticó el incremento de 70 billones en la propuesta, calificando de contradictorio el ajuste. Según Ocampo, el gobierno financiará el mayor valor modificando la regla fiscal, lo que implica mayor deuda y contradice posturas críticas previas. En la misma línea, el congresista Kevin Gómez, del Pacto Histórico, cuestionó el aumento en el servicio de la deuda, que pasó de 115 a 152 billones, especialmente cuando el país requiere recursos para territorios afectados por incendios, sismo y necesidades urgentes como el hambre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentó el presupuesto general de la Nación a 634,9 billones en 2026?

El presupuesto general de la Nación presentado en 2026 aumentó de 575,6 billones a 634,9 billones de pesos colombianos. Según declaraciones de funcionarios y congresistas recogidas por El Espectador, este incremento responde a la necesidad de ajustar el presupuesto tras su devolución por el Congreso, para cubrir demandas sociales urgentes, reforzar el gasto social, los pagos de pensiones y salarios, y atender la recuperación tras emergencias como el reciente terremoto.

¿Qué es la regla fiscal y cómo afecta la financiación del presupuesto nacional?

La regla fiscal es un mecanismo que busca limitar el déficit fiscal y controlar el endeudamiento público de un país. De acuerdo con los cuestionamientos de la oposición mencionados en El Espectador, el financiamiento del actual presupuesto recurrirá a una modificación de esta regla, lo que permitirá aumentar la deuda pública y cubrir así el mayor gasto proyectado por el gobierno.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.