Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Por medio del Decreto 1310 de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella adoptó una importante decisión en materia de educación superior al concluir las designaciones que había realizado el expresidente Gustavo Petro ante los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de las instituciones de educación superior (IES) públicas del país. El Ministerio de Educación se encargó de oficializar esta medida, detallando en el acto administrativo tanto la terminación de los anteriores nombramientos como la designación de quienes, a partir de ahora, representarán al actual jefe de Estado en estos espacios de dirección.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los nuevos representantes destaca el sacerdote y abogado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, quien fue designado para representar al gobierno ante los CSU de cinco de las universidades públicas más reconocidas: Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad de Antioquia, Universidad del Valle y Universidad del Atlántico. Esta reiterada designación subraya la confianza del gobierno actual en su perfil profesional y hace que figure como un actor clave en las decisiones de las universidades más relevantes del país.

Junto a él, también fueron nombrados otros representantes en los distintos consejos superiores de las IES públicas. Diego Alejandro Torres Galindo se suma como otro representante presidencial ante el CSU de la Universidad Nacional, mientras que Víctor Hugo Malagón Basto representa al mandatario en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). Las universidades regionales también cuentan con nuevos delegados: Brenda Magaly Restrepo Plazas en la Universidad de la Amazonia, Gabriel Jaime Cardona Orozco en la Universidad Tecnológica de Pereira, María Rocío Cortés Vargas en la Universidad de Cundinamarca, Cenaida Rubiela Alvis Barranco en la Universidad Popular del Cesar, Isaura Yaneth Parejo Buelvas en la Universidad del Magdalena, Wilson Caballero Ariza en la Universidad Industrial de Santander, Esneyder Andres Nazarith Vidal en la Universidad del Cauca, y Julián Ricardo Gómez Ávila en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

El Consejo Superior Universitario es definido como la máxima autoridad de dirección y gobierno en las instituciones de educación superior públicas. La presencia de los representantes del presidente en estos órganos funciona como un canal de articulación institucional entre el gobierno nacional y las universidades, actuando de acuerdo con la Constitución, la ley y los estatutos propios de cada universidad. Así, el decreto no solo reorganiza la representación, sino que refuerza el papel que el Ejecutivo desempeña en el rumbo de la educación superior pública en Colombia, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las funciones de los representantes de presidencia ante los Consejos Superiores Universitarios?

Los representantes de presidencia actúan como voceros del jefe de Estado en los Consejos Superiores Universitarios, participando en la toma de decisiones relacionadas con el gobierno y la dirección de las instituciones de educación superior públicas, siguiendo la normativa constitucional, legal y estatutaria vigente.

¿Qué significa CSU en el contexto de la educación superior pública de Colombia?

CSU hace referencia al Consejo Superior Universitario, órgano que constituye la máxima autoridad de dirección y gobierno en las universidades públicas, encargado de orientar y definir la política institucional dentro del marco de la ley y los estatutos universitarios.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.