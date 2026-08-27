Por: Noticiero 90 minutos

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Cerca de 2.000 familias enfrentan una crisis humanitaria grave en Altos de Santa Elena luego del terremoto ocurrido el 10 de agosto, hecho que resultó en daños severos en más de 100 apartamentos. Según reportó el noticiero 90 Minutos, muchos de estos inmuebles ya tienen orden de demolición debido al riesgo que representan, y los residentes han perdido sus hogares de un momento a otro.

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Ante el peligro inminente de colapso estructural, decenas de familias se han visto forzadas a dormir en campamentos improvisados, con carpas extendidas desde la base hasta la parte alta del sector. La restricción de acceso es total en las ocho torres más afectadas, desde la torre 83 a la 90, donde el organismo de Gestión del Riesgo decretó alerta roja para evitar accidentes mortales.

Casos concretos, como el de Jennifer Liceé Martínez Ortiz y su padre en la torre 89, evidencian el drama que viven los habitantes. La comunidad ha rechazado propuestas temporales que consideran inviables, como la oferta de ser alojados en hoteles solo por diez días, aludiendo que en ese periodo no pueden llevar pertenencias tan básicas como camas y que no se resuelve el fondo de la emergencia.

Exigen la llegada inmediata del alcalde de Cali y de la gobernadora del Valle del Cauca para comprometerse con soluciones definitivas. Además, denuncian falta de información sobre subsidios prometidos: no se conocen cronogramas, valores ni cómo se entregarán, generando incertidumbre y preocupación entre los damnificados.

En respuesta a la escasez y al agotamiento de las ayudas iniciales, los líderes comunitarios, como Jennifer Martínez y sus hermanas, junto con el líder Daniel, crearon un comedor comunitario que diariamente reparte hasta 100 almuerzos para los más vulnerables. No obstante, las lluvias recientes anegaron las carpas y causaron la pérdida total de colchones y cobijas, agravando las condiciones de vida de quienes allí resisten.

La lista de necesidades urgentes es larga: la comunidad pide de manera apremiante donaciones de carpas de gran tamaño, alimentos no perecederos, mercados, carnes y un congelador más grande, para almacenar adecuadamente los productos destinados a los alimentos diarios. Quienes deseen colaborar pueden acercarse a la torre 89 de Altos de Santa Elena, donde los líderes comunitarios reciben auxilio a cualquier hora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ayuda humanitaria necesitan las familias damnificadas en Altos de Santa Elena tras el terremoto?

De acuerdo con la información difundida por 90 Minutos, los afectados solicitan carpas de gran formato para protegerse de las lluvias, alimentos no perecederos, mercados, carnes y un congelador de mayor tamaño. Estas donaciones son esenciales para enfrentar la pérdida de enseres básicos y mantener en funcionamiento el comedor comunitario que atiende a la población más vulnerable.

¿Por qué la comunidad rechaza la reubicación temporal tras el terremoto en Altos de Santa Elena?

Los residentes rechazan opciones temporales, como el traslado a hoteles por solo diez días, al considerar que no resuelven el problema de fondo y hacen imposible el traslado de pertenencias esenciales. Además, exigen soluciones definitivas y claridad sobre los subsidios estatales prometidos, ya que hasta el momento no se conocen detalles sobre montos, cronogramas o modalidades de entrega.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.