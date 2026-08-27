Por: Noticiero 90 minutos

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Las labores de recuperación que se adelantan en las zonas afectadas por el reciente terremoto en Cali han sacado a la luz historias y objetos que representan mucho más que simples pertenencias materiales. De acuerdo con la información recopilada, en medio de los escombros de edificaciones y viviendas, los equipos de emergencia no solo han trabajado en la remoción de restos, sino que también se han dedicado al rescate de objetos personales de los afectados.

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Entre estos artículos han aparecido fotografías, documentos y recuerdos valiosos para quienes, por la premura de la emergencia, tuvieron que abandonar rápidamente sus hogares sin posibilidad de recoger sus cosas. Estos objetos ahora están siendo cuidadosamente recuperados y puestos a disposición de las familias que hayan perdido sus pertenencias. La Alcaldía de Cali, según informaciones divulgadas, ha dispuesto que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) coordine la publicación y entrega de estos elementos.

El proceso establecido consiste en que las familias revisen las publicaciones que la Uaesp difunde a través de sus canales oficiales. Si reconocen algún objeto como propio, deben seguir las instrucciones de la entidad para avanzar con la verificación y la entrega. Todo el procedimiento de recuperación y reclamo se efectúa en el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en la Ciudadela Petronio Álvarez, lugar dispuesto específicamente para este fin.

La recuperación de estos elementos va más allá de lo material. Para muchas personas, una fotografía o un documento recuperado puede significar el reencuentro con parte de su historia y su identidad, especialmente después de experimentar la pérdida repentina causada por un terremoto. Las autoridades insisten en que las personas deben estar atentas únicamente a los canales oficiales de la Uaesp y la Alcaldía de Cali para evitar caer en engaños o confusiones, ya que cualquier proceso de identificación y entrega se ejecuta exclusivamente bajo las directrices de las entidades responsables.

Así, mientras continúa el trabajo de saneamiento y remoción en la ciudad, también avanza la búsqueda por devolver a los habitantes aquellos recuerdos personales que para muchos no tienen precio, y que ayudan en el proceso de reconstruir sus vidas tras la tragedia.

¿Cómo pueden las familias recuperar sus pertenencias tras el terremoto en Cali?

Las familias cuyas pertenencias resultaron extraviadas durante el terremoto pueden consultarlas en las publicaciones realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) de Cali. Al identificar algún objeto propio, deben seguir el protocolo ofrecido por la entidad, presentándose en el Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en la Ciudadela Petronio Álvarez, según informaron fuentes oficiales.

¿Qué valor tienen los objetos personales recuperados tras desastres como un terremoto?

Los objetos personales rescatados de los escombros, como documentos o fotografías, representan mucho más que simples bienes materiales: para sus propietarios, simbolizan recuerdos y fragmentos de su historia que se creían perdidos, y su recuperación puede ser fundamental en el proceso de reconstrucción emocional tras una catástrofe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.