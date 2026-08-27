Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali ha implementado un proceso específico para contactar a quienes resultaron afectados por el reciente sismo, con el fin de brindarles ayudas humanitarias. De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali, encabezada por Ricardo Pañuela, se están enviando mensajes de texto a los teléfonos celulares de las personas que figuran registradas como damnificadas en las bases de datos oficiales. Estos mensajes, según lo indicado por Pañuela, tienen un carácter completamente legítimo, pues constituyen uno de los canales oficiales habilitados por la administración municipal para coordinar la atención de los ciudadanos en esta emergencia.

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El contenido del mensaje busca que cada persona pueda verificar su información y, de ser el caso, avanzar en el proceso para recibir una ayuda de primera necesidad. Los pasos que deben seguir quienes reciban la comunicación inician con el ingreso a un enlace de WhatsApp proporcionado en el mensaje, donde deben escribir su número de cédula para confirmar si efectivamente están registrados como damnificados. Una vez se valida el dato y la persona aparece habilitada en el sistema, puede seleccionar entre los puntos designados para la entrega de la ayuda.

Es importante que los ciudadanos no se desplacen inmediatamente tras recibir el mensaje. De acuerdo con las instrucciones de la Alcaldía, la fecha y el lugar exacto para recoger la ayuda serán comunicados posteriormente por medio de WhatsApp o mediante una llamada directa del operador responsable. En ese momento, se brindará la información precisa sobre cuándo y dónde presentarse, y será indispensable llevar el documento de identificación para reclamar el apoyo humanitario.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali también enfatiza la importancia de proteger los datos personales. Aunque este canal ha sido confirmado como oficial, no se debe ingresar información en páginas ni enlaces que provengan de fuentes no verificadas. En épocas de emergencia, advierte la entidad, suelen circular mensajes y publicaciones engañosas que buscan perjudicar a los afectados, por lo que la recomendación es asegurarse siempre de la legitimidad del canal antes de ingresar cualquier dato personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar si un mensaje de ayuda humanitaria en Cali es legítimo?

Para confirmar que un mensaje recibido corresponde a una notificación oficial de la Alcaldía de Cali, debe verificar que el enlace proporcionado sea el canal autorizado y que la comunicación haya llegado por medios oficiales, como WhatsApp o una llamada directa del operador encargado. Es clave no entregar información personal a enlaces o páginas que no estén avaladas por la administración municipal.

¿Cuáles son los pasos para recibir las ayudas humanitarias tras el sismo en Cali?

Quienes reciben la notificación deben ingresar al enlace oficial de WhatsApp, escribir el número de cédula y verificar si están en la base de datos de damnificados. Si aparecen habilitados, elegirán un punto para la entrega y deberán esperar la confirmación oficial, que indicará cuándo y dónde presentar el documento de identidad para recoger la ayuda.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.