Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo de magnitud 4,4 se presentó este jueves 27 de agosto de 2026, hacia las 10:25 a. m., de acuerdo con información oficial suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La profundidad del movimiento telúrico fue de 43 kilómetros, lo que coloca a este evento dentro de la clasificación de sismos intermedios. El epicentro, según el SGC, se localizó en el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, una región caracterizada por su actividad sísmica moderada y su ubicación en el Pacífico colombiano.

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La noticia del temblor fue dada a conocer también a través de la cuenta oficial del SGC en la red social X (antes Twitter), donde se amplió la información de su boletín actualizado y se invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el movimiento. A través del hashtag “#SismosColombiaSGC”, la entidad mantuvo informados a los usuarios sobre las características técnicas del sismo, detalles del lugar de ocurrencia y el llamado a la participación comunitaria mediante reportes ciudadanos. Esta retroalimentación ciudadana permite al SGC recopilar datos sobre la percepción e impacto del sismo en diferentes zonas del país.

Adicionalmente, medios reconocidos como Noticiero 90 Minutos resaltaron que el sismo también se llegó a sentir en Cali, lo cual evidencia el alcance regional de este tipo de fenómenos naturales, dado que ciudades situadas a más de 200 kilómetros del epicentro experimentaron vibraciones asociadas al movimiento. En respuesta a la situación, las autoridades municipales de Cali habilitaron un canal oficial de WhatsApp, destinado a la atención de posibles damnificados por el sismo. Según se indicó en la misma fuente, esta medida busca agilizar la comunicación y brindar atención rápida a los ciudadanos que requieran ayuda o deseen reportar afectaciones producto del temblor.

Vale la pena señalar que la reacción institucional y la difusión oportuna de información son elementos clave en la gestión de eventos sísmicos en Colombia. La coordinación entre fuentes oficiales como el SGC y los medios de comunicación fue relevante para mantener informada a la población y canalizar la asistencia en caso de requerirse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las características principales del sismo registrado en Istmina, Chocó, el 27 de agosto de 2026?

El sismo tuvo una magnitud de 4,4, ocurrió a las 10:25 a. m., y tuvo una profundidad de 43 kilómetros según datos del Servicio Geológico Colombiano. El epicentro se ubicó en Istmina, departamento del Chocó, y alcanzó a sentirse en otras regiones, como la ciudad de Cali, lo que refleja su impacto regional.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el sismo que se sintió en Cali y otras zonas?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, las autoridades en Cali habilitaron un canal oficial de WhatsApp para atender a quienes resultaran damnificados o afectados por el sismo. Esta herramienta facilita la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno local para reportar daños y recibir asistencia rápida.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.