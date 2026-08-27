El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el evento ocurrió a las 11:21 de la mañana, hora local, en jurisdicción de Istmina, Chocó. El sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su epicentro fue ubicado a 18 kilómetros de Sipí, de acuerdo con el boletín actualizado de la entidad.

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(Vea también: Dónde fue el epicentro del fuerte temblor de este jueves; fue cerca de zona del terremoto)

Las coordenadas entregadas por el SGC corresponden a 4,57° N y -76,78° W. El movimiento se produjo menos de una hora después de otro sismo registrado en la misma zona durante la mañana, lo que hizo que nuevamente ciudadanos del occidente colombiano comentaran haber sentido la sacudida.

Segundo movimiento reportado durante la mañana

El nuevo evento ocurre después del sismo de magnitud 4,4 registrado a las 10:25 a. m. de este jueves en Istmina, también con una profundidad de 43 kilómetros y epicentro a 17 kilómetros de Sipí.

Con este nuevo registro, durante la mañana se han reportado dos movimientos de magnitud 4 o superior en esa zona de Chocó, separados por menos de una hora.

El segundo sismo también fue percibido por ciudadanos en Cali y otros sectores cercanos, según los reportes compartidos por usuarios.

La percepción, sin embargo, puede variar entre personas y lugares dependiendo de factores como la distancia al epicentro, las características del terreno y el tipo de construcción.

SGC mantiene el monitoreo del movimiento

El boletín del Servicio Geológico Colombiano incluye un mapa con la ubicación del epicentro y las estaciones sísmicas utilizadas para el seguimiento del evento.

La entidad también invita a las personas que hayan sentido el movimiento a reportar sus percepciones en su plataforma Sismo Sentido. Estos reportes ciudadanos hacen parte de la información que permite conocer cómo fue percibido un sismo en diferentes lugares.

Por ahora, el dato oficial corresponde a un sismo de magnitud 4,0, ocurrido a 43 kilómetros de profundidad en inmediaciones de Istmina.

La aparición de dos movimientos durante la misma mañana ha llamado nuevamente la atención de ciudadanos en el occidente colombiano, especialmente en Cali, donde varios reportaron haber sentido el segundo temblor.

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