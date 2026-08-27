Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales en contra del exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por su presunta implicación en una serie de irregularidades asociadas a procesos de contratación pública. El caso se relaciona con la adjudicación y ejecución de un contrato orientado al mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, por un valor de 11.125 millones de pesos colombianos. La dimensión económica del proyecto evidencia la relevancia e impacto de las inversiones realizadas en infraestructura dentro del archipiélago, así como el grado de responsabilidad de los funcionarios implicados.

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De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan al periodo en el que Hawkins Sjogreen desempeñó sus funciones como gobernador, entre 2020 y 2023. En ese lapso, el entonces mandatario tomó la determinación de delegar en el secretario de Infraestructura de la Gobernación la tarea de suscribir el contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe, conocida por su sigla Aremca. El contrato fue firmado el 19 de octubre de 2022, formalizando un acuerdo entre el departamento insular y la mencionada asociación para ejecutar el proyecto urbano.

Posteriormente, la Asociación Regional de Municipios del Caribe decidió subcontratar la ejecución material del proyecto y la interventoría de las labores contempladas en el contrato. En el contexto colombiano, la ‘interventoría’ hace referencia a la vigilancia y control técnico, administrativo y financiero de los proyectos de obras públicas, con el objetivo de garantizar que se cumplan los requisitos y parámetros acordados. Sin embargo, la actuación de Hawkins Sjogreen levanta dudas sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos seguidos, situación que ha motivado la actuación judicial reciente.

La investigación continúa en curso y, según el informe de la Fiscalía, la judicialización del exgobernador de San Andrés se sustenta en presuntas irregularidades identificadas durante el proceso de selección y ejecución del contrato. El seguimiento al caso es de particular interés público, dado que involucra recursos significativos destinados al desarrollo urbanístico de un sector estratégico para la economía y el turismo local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue judicializado el exgobernador de San Andrés Everth Hawkins Sjogreen?

El exgobernador de San Andrés Everth Hawkins Sjogreen fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación debido a presuntas irregularidades cometidas durante la contratación del mejoramiento urbanístico del islote Haynes Cay, en un contrato valorado en 11.125 millones de pesos. El proceso involucra la delegación de funciones a su secretario de Infraestructura y la suscripción de un contrato interadministrativo con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), que posteriormente subcontrató tanto la ejecución como la interventoría del proyecto.

¿Qué es la interventoría en proyectos de contratación pública en Colombia?

La interventoría en proyectos de contratación pública en Colombia se refiere a la labor de vigilancia y control realizada para asegurar el cumplimiento técnico, administrativo y financiero de los contratos. En este caso particular, la interventoría fue subcontratada por Aremca para monitorear las actividades del mejoramiento urbanístico en Haynes Cay, buscando que las obras se desarrollaran conforme a las condiciones pactadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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