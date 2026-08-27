Por: El Espectador

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Nueve militares enfrentan cargos por presuntamente haber desviado más de cien millones de pesos colombianos (COP) que estaban destinados para la alimentación de un batallón en Ocaña, Norte de Santander. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, este caso involucra una grave vulneración al deber de quienes administran recursos públicos asignados a las fuerzas militares, en especial cuando estos fondos garantizan necesidad básicas como la alimentación de la tropa.

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Según detalló la entidad investigadora, los hechos ocurrieron entre abril y octubre de 2024. Durante ese periodo, los implicados habrían aprovechado sus funciones para apropiarse de los recursos asignados al abastecimiento de alimentos. Entre los imputados se encuentran los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur, Carlos Arturo Hurtado Ayala; y el suboficial retirado Jorge Armando Mejía Quevedo.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, los procesados, además de apropiarse del dinero público, habrían alterado documentos oficiales para encubrir su actuar. Esto incluyó la firma de planillas que certificaban, de manera falsa, la entrega de víveres secos a seis pelotones del batallón, sin que correspondiera a las necesidades reales de la unidad. El registro de alimentos también mostraba suministros para escuadras que, según las evidencias, no estaban agregadas operacionalmente a la unidad militar, mientras que otros recursos alimentarios se dirigían a uniformados que no se encontraban allí físicamente, ya que estaban en actualizaciones administrativas o ejercicios fuera del batallón en Aguachica, Cesar.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. A pesar de las pruebas presentadas, los acusados no aceptaron los cargos en la audiencia. La gestión judicial avanzó tras la captura de los militares el pasado 25 de agosto, labor realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en colaboración con la Policía Nacional. Las detenciones se hicieron en varias ciudades del país, incluyendo Bogotá, Cúcuta, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja, Fusagasugá, Nilo, Puerto Boyacá, Caucasia y Túquerres, según lo reportado por El Espectador.

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¿Por qué fueron capturados nueve militares en Ocaña, Norte de Santander, en agosto de 2024?

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, los nueve militares fueron capturados por presuntamente haber desviado más de COP 100 millones destinados a la alimentación de un batallón militar en Ocaña. Aprovecharon sus funciones para apropiarse de estos recursos y, supuestamente, alteraron documentos oficiales para ocultar el desvío.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía a los militares implicados en el caso de desviación de fondos?

Según la Fiscalía de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander, los militares enfrentan cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Estos delitos corresponden a la apropiación indebida de recursos estatales para alimentación y a la alteración de documentos oficiales para encubrir el hecho.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: