Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La madrugada de este jueves 27 de agosto fue escenario de una intensa operación militar por parte de la Fuerza Pública, titulada Operación AMÓN, en la zona rural de El Retorno, Guaviare. El procedimiento tuvo como blanco principal un campamento de las disidencias de las Farc, específicamente bajo el mando del señalado alias ‘Calarcá’. Según los reportes divulgados por medios nacionales y declaraciones oficiales, esta acción marcó el segundo bombardeo ejecutado durante la administración actual del presidente Abelardo De La Espriella, y el primero realizado con la renovada cúpula militar y de la Policía.

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De acuerdo con la información, el operativo fue dirigido contra la estructura Rodrigo Cadete, que hace parte del Bloque Jorge Suárez Briceño. Durante el desarrollo de la ofensiva, el presidente De La Espriella comunicó un balance inicial en el que afirmó que ocho integrantes de esa organización armada habrían perdido la vida en el enfrentamiento. Igualmente, el mandatario mencionó que las autoridades lograron incautar once fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia, elementos que son empleados para el abastecimiento y funcionamiento cotidiano de la organización armada.

El operativo comenzó con un bombardeo de precisión, según explicó el propio presidente, seguido por el despliegue de comandos de la Fuerza Pública con el objetivo de asegurar y consolidar el lugar del ataque. El accionar militar incluyó la participación de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Informes citados por el diario El Tiempo señalaron que aviones Kfir y Súper Tucano intervinieron en el bombardeo contra el campamento en Guaviare.

La ofensiva ocurre en el contexto de recurrentes enfrentamientos entre distintas facciones de las disidencias de las Farc en esa región. Por este motivo, las autoridades mantienen presencia y continúan labores para establecer plenamente la identidad de los fallecidos, y confirmar si entre ellos se encontraba algún integrante relevante de la estructura criminal. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, lideró directamente la operación, de acuerdo con reportes conocidos.

Tras el balance preliminar, el gobierno de De La Espriella afirmó que la ofensiva continuará como parte central de su renovada estrategia de seguridad, reiterando que las estructuras criminales no tendrán escondites seguros en el territorio nacional.

¿Qué es la Operación AMÓN y cuáles fueron sus objetivos en Guaviare?

La Operación AMÓN fue una acción militar desarrollada por la Fuerza Pública en la zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura armada de las disidencias de las Farc, liderada por alias ‘Calarcá’. Su objetivo fue golpear directamente un campamento de la estructura Rodrigo Cadete, con el empleo de bombardeo aéreo y aseguramiento por comandos, resultando en ocho bajas de la organización y la incautación de armas.

¿Qué información hay sobre la participación de aeronaves Kfir y Súper Tucano en el bombardeo?

Según información citada por el periódico El Tiempo, aviones Kfir y Súper Tucano de la Fuerza Aeroespacial Colombiana participaron en la ofensiva, apoyando el bombardeo que permitió atacar con precisión el campamento de la estructura armada en Guaviare.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.