Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella tomó la decisión de nombrar al profesor Diego Alejandro Torres Galindo como su representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, el órgano de mayor jerarquía en la principal universidad pública de Colombia. La información, publicada por El Espectador, indica que el nombramiento se formalizó mediante el Decreto 1310 del 25 de agosto de 2026. Este reconocimiento no solo resalta la trayectoria académica y experiencia de Torres, sino también la importancia que el Ministerio de Educación Nacional concede a la función de represente gubernamental en una de las instituciones más relevantes del país.

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La notificación oficial, firmada por la cartera de educación, expresa satisfacción por “contar con su experiencia y trayectoria en el desarrollo de esta importante responsabilidad”, refiriéndose al nombramiento de Torres. El perfil de Diego Torres evidencia un amplio recorrido académico: es físico de la Universidad Nacional, donde también obtuvo su título doctoral en 2007 con una tesis dedicada a la física nuclear. Su experiencia internacional incluye investigaciones postdoctorales en la Universidad del Oeste de Escocia y en la Universidad de Rutgers, en el periodo 2010-2012, así como una estancia como investigador visitante en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Desde 2012 mantiene el cargo de profesor asociado en la Universidad Nacional y, hasta hace poco, había sido elegido como el representante de los docentes en el CSU.

El Ministerio de Educación Nacional, dirigido por Viviane Morales, remarcó la confianza en que los conocimientos y el perfil de Torres fortalecerán el trabajo del CSU y ayudarán a cumplir los objetivos fundamentales de la Universidad Nacional. El Consejo Superior Universitario es el máximo ente decisor en instituciones públicas de educación superior. En la Universidad Nacional está formado, según su Estatuto General, por el ministro de educación (o viceministro, quien ejerce la presidencia); un exrector elegido por sus pares; un delegado del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) presentado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; un miembro del Consejo Académico designado por este; un profesor de categoría de asociado o superior, elegido por sus colegas; un estudiante designado por la comunidad estudiantil, y el rector de la Universidad, quien actúa como vicepresidente con voz, pero sin voto. Además, el presidente de la república tiene facultad para designar dos representantes, en este caso Torres y el sacerdote Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, primo de Abelardo de la Espriella.

En el marco de la controversia por la elección de rector en la Universidad Nacional, Diego Torres se ha destacado como uno de los principales defensores del profesor José Ismael Peña Reyes, quien recuperó la rectoría tras una sentencia de segunda instancia de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, según lo reportado por El Espectador.

¿Cuál es la función del Consejo Superior Universitario (CSU) en la Universidad Nacional?

El Consejo Superior Universitario es el órgano máximo de dirección de la Universidad Nacional de Colombia y define las políticas y lineamientos generales de la institución. Está integrado por autoridades del gobierno, académicos, docentes y representantes estudiantiles, tomando decisiones claves sobre la gestión académica y administrativa.

¿Quiénes integran el CSU y cómo se eligen sus miembros?

De acuerdo con El Espectador, el CSU está conformado por el ministro o viceministro de educación, un exrector elegido por sus pares, un delegado designado por el CESU, un representante del Consejo Académico, un profesor elegido por los docentes, un estudiante elegido por la comunidad estudiantil, el rector con voz pero sin voto, y dos representantes nombrados por el presidente de la república.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.