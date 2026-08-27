En desarrollo de la ofensiva contra las estructuras al margen de la ley, la Fuerza Pública ejecutó la segunda operación de bombardeo en lo corrido del mandato de Abelardo De La Espriella y la primera bajo el mando de la recién designada cúpula militar y de Policía. La acción armada se concentró en la región del Guaviare, teniendo como objetivo principal las facciones de las disidencias armadas al mando de alias ‘Calarcá’.

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De acuerdo con la información recabada por la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el despliegue estuvo a cargo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares. Al respecto, fuentes de alta confidencialidad confirmaron que “la operación fue contra la estructura Rodrigo Cadete, en la que se utilizaron 5 aviones Kfir y 6 Super Tucanos”, materializando un poder de fuego aéreo sin concesiones contra los campamentos ilegales.

Este tipo de acciones armadas responden a una rigurosa hoja de ruta trazada por el Ejecutivo para cumplirse durante los primeros 100 días de administración, periodo en el cual el alto gobierno fijó la ejecución de al menos quince operaciones denominadas “beta”, diseñadas específicamente para propiciar la caída de los máximos cabecillas de las organizaciones criminales.

La contundencia de estos resultados operativos coincide con la llegada a Colombia del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Francis L. Donovan, con quien las autoridades locales afinan la coordinación estratégica para desarticular las redes transnacionales del narcotráfico y el terrorismo. Cabe recordar que el primer bombardeo de la administración De La Espriella se perpetró en la madrugada del pasado 11 de agosto de 2026 contra un objetivo del Eln en la región del Catatumbo, reportes oficiales en los que las autoridades descartaron de manera tajante cualquier tipo de afectación colateral sobre la población civil de la zona.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.