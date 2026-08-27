Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella lideró el 26 de agosto la ceremonia oficial que marcó la posesión de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Colombia. El evento, celebrado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en Bogotá, inició a las 11 de la mañana con la tradicional marcha de honor y contó con la presencia de más de 360 uniformados, incluyendo tanto a los nuevos comandantes como a quienes entregaron el mando.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información de El Espectador, durante el acto, el presidente De la Espriella enfatizó la orientación que tendrán las fuerzas bajo su gobierno. Manifestó que el propósito central es alcanzar la paz, pero no a través de negociaciones con organizaciones delincuenciales, sino mediante el uso de la fuerza legítima del Estado y el cumplimiento estricto de las leyes. En palabras del mandatario, se trata de “la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, marcando así una postura clara frente a procesos de diálogo y negociación con grupos armados ilegales.

El mandatario además lanzó una advertencia directa: ningún oficial tiene autorización para establecer contactos con grupos terroristas y quien incurra en esa falta será llevado ante los tribunales. Lo anterior se suma al compromiso de fortalecer la extradición de criminales, procedimiento que, según lo expuesto por De la Espriella, ha sido aplicado en por lo menos 30 casos durante los primeros 17 días de su administración; la extradición, explicó, solo se efectúa cuando se agotan los trámites y plazos legales correspondientes.

La nueva estructura de mando incluye al general (r) Jorge Eduardo Mora López como ministro de Defensa, el mayor general Erick Rodríguez Aparicio como comandante general de las Fuerzas Militares y el general Carlos Carrasquilla como jefe de Estado Mayor Conjunto. También asumieron el general José Bertulfo Soto en el mando del Ejército Nacional, el almirante Javier Alfonso Pinilla en la jefatura de la Armada Nacional, el general Juan Jaime Martínez Sosa en la Fuerza Aeroespacial y el general Jesús Alejandro Barrera Peña en la dirección de la Policía Nacional. El relevo se produjo ante la presencia de la cúpula saliente y bajo la expectativa de un enfoque de mano dura frente a los grupos armados ilegales, además del desafío de continuar con el ritmo de extradiciones y definir la política respecto a los diálogos de paz, actualmente suspendidos.

¿Qué cambios trae la nueva cúpula militar y policial que posesionó Abelardo de la Espriella?

La renovación de la cúpula dirigida por Abelardo de la Espriella representa un giro hacia una política de seguridad más estricta, centrada en el uso de la fuerza y la ley frente a los grupos armados ilegales. Los nuevos altos mandos, designados para liderar el Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, asumen la responsabilidad con el mandato claro de evitar negociaciones con organizaciones criminales y sostener un ritmo elevado de extradiciones, tal como lo expresó el presidente durante la ceremonia.

¿Por qué el presidente De la Espriella prohíbe a los oficiales comunicarse con grupos terroristas?

La directriz de prohibir todo contacto entre oficiales y grupos terroristas busca evitar filtraciones, pactos extralegales o cualquier intento de negociación por fuera de las instituciones del Estado. De la Espriella advirtió que cualquier funcionario que infrinja esta orden enfrentará procesos judiciales, enmarcando así su estrategia de seguridad en el endurecimiento de controles y la legalidad como vía exclusiva para abordar el conflicto con actores armados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.