Por: Diario del Huila

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Un ganadero oriundo de Bogotá fue rescatado por la Policía en el sur de Neiva luego de que, al parecer, fuera citado para concretar una negociación de ganado y posteriormente retenido contra su voluntad.

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El operativo permitió además la captura de dos personas, señaladas como presuntas responsables del delito de secuestro simple.

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De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría llegado a Neiva para participar en una supuesta negociación relacionada con la compra y venta de ganado. El encuentro inicialmente se habría realizado en un centro comercial de la ciudad, pero posteriormente la víctima habría sido retenida y amenazada.

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El caso llegó a conocimiento de las autoridades a través del Centro Automático de Despacho, 123, desde donde se alertó a las patrullas de vigilancia sobre un vehículo gris que se movilizaba por el sector de la avenida Max Duque y en cuyo interior, presuntamente, era trasladada una persona contra su voluntad.

El Plan Candado permitió interceptar el vehículo

Con las características suministradas, las unidades policiales iniciaron la búsqueda del automotor y activaron un Plan Candado en el sur de la ciudad. Minutos después, el vehículo que coincidía con la descripción fue ubicado e interceptado en la vía hacia el corregimiento de El Caguán.

Durante la verificación, uno de los ocupantes manifestó a los uniformados que se encontraba retenido contra su voluntad y señaló a dos de las personas que viajaban con él como los presuntos responsables. Ante esta situación, los policías procedieron a capturar a los dos ciudadanos.

La Policía informó que el procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Cazador y que los detenidos deberán responder, inicialmente, por el presunto delito de secuestro simple, contemplado en el artículo 168 del Código Penal Colombiano.

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Dos capturados quedaron a disposición de la justicia

Tras la captura, los dos señalados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de definir su situación jurídica.

Las investigaciones deberán establecer ahora las circunstancias en las que se produjo el encuentro entre el ganadero y los hoy capturados, así como determinar si la supuesta negociación de ganado habría sido utilizada como un engaño para retener a la víctima.

El rápido operativo permitió frustrar el presunto secuestro y rescatar al ganadero antes de que fuera trasladado fuera del área urbana de Neiva.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información para esclarecer completamente los hechos y determinar si otras personas habrían participado en el caso.

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