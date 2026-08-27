Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Dos hombres, de 46 y 38 años, fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional en la vereda Guacamaya, una zona rural del municipio de Dolores, en el suroriente del Tolima. El procedimiento se llevó a cabo aproximadamente a las 5:00 de la tarde, cuando la comunidad local alertó a las autoridades sobre la presencia de personas que estarían impulsando un incendio y realizando tala de árboles en el sector. Durante el operativo, los uniformados incautaron una motosierra, elemento que presuntamente fue utilizado para derribar los árboles y contribuir al incendio.

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De acuerdo con la información oficial reportada por la Estación de Policía de Dolores, los agentes acudieron al llamado acompañados por miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Al llegar al lugar señalado, encontraron a los dos hombres en pleno desarrollo de las actividades denunciadas, lo que permitió su captura en flagrancia —es decir, en el momento mismo del acto criminal— por el delito de incendio. La motosierra hallada fue decomisada como parte de la evidencia del caso.

Luego de las diligencias iniciales, tanto los detenidos como el instrumento incautado quedaron bajo custodia de la Fiscalía 47 Local de Dolores. Se adelantó su presentación ante un juez mediante audiencia virtual, escenario judicial donde se determinará en las próximas horas la situación jurídica de los implicados, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Ante estos hechos, las autoridades han reiterado el llamado de prevención frente a prácticas como las quemas e incendios controlados, especialmente en temporadas críticas para los recursos naturales. El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, enfatizó: “Hacemos un llamado a la comunidad a abstenerse de realizar quemas o incendios controlados, teniendo en cuenta el riesgo que estas prácticas representan para la vida, la fauna, la flora y los recursos naturales”. Además, instó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que pueda afectar el medio ambiente a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana. El oficial aseguró que se garantiza absoluta reserva a quienes informen sobre hechos que amenacen los ecosistemas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la quema controlada representa un riesgo para la flora y la fauna de Tolima?

Las fuentes oficiales citadas advierten que realizar quemas, incluso supuestamente controladas, implica graves amenazas para la vida, la fauna y la flora, ya que pueden salirse de control y desencadenar incendios forestales perjudiciales para los ecosistemas locales, afectando el equilibrio natural y poniendo en peligro diversas especies.

¿Qué procedimiento sigue la Fiscalía tras una captura por incendio en zona rural?

Luego de la captura en flagrancia y la incautación de elementos como la motosierra, las autoridades remiten a los capturados ante la Fiscalía, que coordina la presentación ante un juez por medio de audiencia virtual, donde se determinará su situación jurídica, conforme a lo indicado por la Fiscalía 47 Local de Dolores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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